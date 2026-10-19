Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (19)

Os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda no Norte e no Sul do país, nesta segunda-feira (19). Flávio Bolsonaro estará no Pará e no Amazonas. Lula, no Rio Grande do Sul.

Flávio Bolsonaro (PL)

Às 11h, participa de motociata em Marabá (PA). Às 20h, estará no “Bloquinho do 22”, em Manaus (AM).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Às 16h, tem ato político em Porto Alegre (RS).

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.