Homem que transportava fuzil e granada em carro roubado é preso

Um homem foi preso, na madrugada desta segunda-feira (19), transportando um fuzil e uma granada dentro de um carro roubado, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) realizavam patrulhamento na Estrada Vitor Dumas quando desconfiaram da movimentação de um veículo. Após a abordagem, os policiais constataram que o automóvel era roubado e a placa havia sido clonada.
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Dentro do carro, foi localizado um fuzil, 208 munições, sete carregadores, coletes, roupas camufladas, uma granada e uma luneta.
Dentro do carro, foi localizado um fuzil, 208 munições, sete carregadores, coletes, roupas camufladas, uma granada e uma luneta.
A equipe prendeu o condutor e o conduziu à 43ª DP (Guaratiba).
Outras prisões
Ainda na madrugada desta segunda-feira (19), policiais rodoviários federais prenderam uma passageira de ônibus que transportava mais de 6 quilos de haxixe. A ação ocorreu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Piraí, no Sul Fluminense.
Durante a abordagem à mulher, de 25 anos, os policiais perguntaram se ela possuía bagagem despachada no bagageiro externo do ônibus. Inicialmente, ela negou possuir qualquer bagagem. Entretanto, durante a conferência dos tíquetes, foi localizada uma mala preta pertencente à passageira.
A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) verificou a mala e, com ajuda das cadelas Eva e May, que são especialistas na detecção de drogas, armas e munições, encontraram os entorpecentes.
A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) verificou a mala e, com ajuda das cadelas Eva e May, que são especialistas na detecção de drogas, armas e munições, encontraram os entorpecentes.
Ao abrir a mala, policiais constataram a presença de pó de café e naftalina (usado na tentativa de disfarçar o cheiro de drogas e despistar a fiscalização), além de fundo falso. Foram encontrados 6,2 quilos de haxixe, distribuídos em 30 pacotes.
A passageira informou que ia receber uma determinada quantia para transportar o material entorpecente de Campinas, cidade de São Paulo, até a rodoviária de Vila Velha, no Espírito Santo. A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP (Piraí).
A passageira informou que ia receber uma determinada quantia para transportar o material entorpecente de Campinas, cidade de São Paulo, até a rodoviária de Vila Velha, no Espírito Santo. A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP (Piraí).
Na noite deste domingo (18), policiais do 19º BPM (Copacabana) prenderam um homem por furto. Ele estava com 12 celulares, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Segundo a PM, uma vítima conseguiu rastrear o seu smartphone e acionou os agentes, que localizaram o autor com outros 11 aparelhos.
Neste domingo (18), policiais civis da 60ª (Campos Elíseos), em uma ação conjunta com agentes da 66ª DP (Piabetá), prenderam um homem condenado a 18 anos por estupro contra a própria enteada, de 14 anos, na saída de uma igreja localizada no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com as investigações, o acusado teria cometido o crime por seis vezes e ameaçado divulgar vídeos que teria produzido durante os abusos, se a adolescente contasse o ocorrido a alguém. O caso aconteceu em 2019.
Durante a abordagem, ao ser localizado pelas equipes na saída do templo religioso, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes e preso.