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Fãs poderão se despedir de Benito di Paula em velório aberto ao público

Cerimônia será realizada das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo

Benito di Paula morreu aos 84 anos, ap&oacute;s tratar um c&acirc;ncer por cerca de um ano
Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um ano -
O velório do cantor Benito di Paula será nesta terça-feira (20), das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, no centro da capital paulista. O evento será aberto ao público, permitindo a entrada de fãs no local. O artista faleceu neste domingo (18), aos 84 anos.

Segundo a assessoria do cantor, Benito tratava um câncer há cerca de um ano e estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.
Benito, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, em 28 de novembro de 1941. Entre as décadas de 1970 e 1980, consolidou seu nome como um dos grandes representantes da música popular brasileira, conquistando espaço com um estilo próprio e canções que marcaram sua trajetória artística.

Pianista, o músico ficou conhecido por unir o romantismo ao samba, incorporando influências do jazz e do bolero às suas composições. Essa mistura deu origem a uma sonoridade associada ao chamado “samba-joia”, vertente considerada mais comercial do gênero e da qual Benito se tornou o principal representante.

Ainda jovem, ele se mudou para Santos, no litoral paulista, onde começou a se apresentar em casas noturnas. Foi nesse período que deu os primeiros passos na carreira musical, até alcançar seu primeiro grande sucesso, em 1969, com Canção para o Nosso Amor. A música integrou a trilha sonora da novela Nino, o Italianinho, exibida pela TV Tupi, e ajudou a ampliar o reconhecimento de seu trabalho.

A projeção do artista cresceu ainda mais em 1973, com o lançamento de Retalhos de Cetim, canção que se tornou um dos principais marcos de sua carreira. A partir daí, Benito emplacou outros sucessos que reforçaram sua presença no cenário musical brasileiro, como Violão Não Se Empresta a Ninguém, Charlie Brown, Se Não For Amor, Mulher Brasileira e Vai Ficar na Saudade. As músicas ajudaram a consolidar sua identidade artística, marcada pela combinação entre o samba e elementos românticos.
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