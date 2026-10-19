Gisele Bündchen aparece em vídeo no desfile da Victoria's Secret e promete novidades

Gisele Bündchen surpreendeu o público do Victoria's Secret Fashion Show 2026 ao aparecer em vídeos exibidos durante a transmissão do desfile, realizado neste domingo, 18, no Sony Pictures Studios, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A modelo, que não confirmou presença nas passarelas, deixou uma mensagem para a abertura do evento e outra ao final, quando afirmou: "Vocês vão ver mais de mim em breve".

Na primeira gravação, Gisele aparece usando o tradicional robe listrado da marca e lingerie rosa-clara. Diante da câmera, faz uma pergunta ao público: "Vocês estão preparados para o show?" A participação alimentou a expectativa em torno de um possível retorno da brasileira ao desfile, mas não houve confirmação de que ela voltará a desfilar pela grife.

Bündchen integrou o elenco da Victoria's Secret entre o fim dos anos 1990 e 2007, período em que se tornou um dos principais rostos da marca. A brasileira participou de campanhas e desfiles que contribuíram para consolidar sua carreira internacional.

Em 2000, a modelo vestiu o Red Hot Fantasy Bra, sutiã avaliado em 15 milhões de dólares, cerca de R$ 76 milhões, e considerado uma das peças mais caras já apresentadas pela grife.

A edição de 2026 reuniu modelos de diferentes gerações, entre elas as brasileiras Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Carol Trentini, Gizele Oliveira, Daiane Sodré, Gabi Moura e Luiza Perote.

Adriana Lima e Alessandra Ambrosio celebraram a marca de 21 e 20 desfiles pela marca, respectivamente. Carol Trentini retornou ao evento após 17 anos. Já Luiza Perote fez sua estreia na passarela da Victoria's Secret.

O evento também contou com apresentações musicais de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e do grupo Katseye. A edição marcou a terceira realização do desfile desde a retomada, em 2024, após uma pausa de quase seis anos.

Outro destaque foi o retorno do Fantasy Bra, peça emblemática da história da grife que estava ausente havia oito anos. A peça foi usada por Kylie Jenner.