Como surgiu a música 'Charlie Brown', de Benito di Paula

Um personagem de histórias em quadrinhos inspirou uma das músicas mais conhecidas de Benito di Paula. Lançada em 1974, Charlie Brown nasceu da curiosidade do cantor e compositor pelo personagem criado pelo cartunista norte-americano Charles M. Schulz e se tornou um dos maiores sucessos de sua trajetória na música brasileira.

A ideia surgiu quando Benito morava em uma pensão de italianos, em Santos, no litoral de São Paulo. Ao observar as crianças lendo e se divertindo com as histórias de Charlie Brown, o artista quis conhecer melhor o personagem. Para isso, pediu que traduzissem os quadrinhos, o que despertou seu interesse pela figura que daria nome à composição.

A partir desse contato, Benito imaginou como seria apresentar o personagem ao Brasil. Em vez de reproduzir as histórias dos quadrinhos, transformou a ideia em uma canção que reúne referências culturais do País.

Benito di Paula morreu no último domingo, 18, aos 84 anos, em São Paulo. O cantor, compositor e pianista estava internado no Hospital 9 de Julho e enfrentava um câncer de próstata havia cerca de um ano.

As referências brasileiras em 'Charlie Brown'

Na música, Charlie Brown é tratado como um amigo que chega ao Brasil e precisa conhecer o que faz parte da cultura nacional. A letra menciona artistas como Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Jorge Ben e Luiz Gonzaga, conectando diferentes expressões da música brasileira.

A composição também faz referências a lugares e manifestações populares, como São Paulo, Bahia e a torcida do Flamengo.

Após o lançamento, em 1974, Charlie Brown ganhou projeção nacional e passou a integrar o repertório mais conhecido de Benito di Paula.

A música também chegou ao público internacional e permaneceu entre as composições associadas à carreira do artista, ao lado de Retalhos de Cetim, Mulher Brasileira e Do Jeito Que a Vida Quer.