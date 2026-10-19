Família de Lua Blanco informa que velório da atriz será restrito a pessoas próximas

A família de Lua Blanco, atriz conhecida por interpretar Roberta na versão brasileira de Rebelde, informou que o velório e o funeral da artista serão reservados a familiares e amigos próximos.

O velório será realizado nesta segunda-feira, 19, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia será na Capela 01, das 13h às 16h.

A decisão de não receber o público foi comunicada pelos irmãos em um story publicado na manhã desta segunda-feira, 19, nas redes sociais após a morte da atriz, neste domingo, 18, aos 39 anos.

"Agradecemos imensamente todo o apoio, o carinho e as mensagens enviadas à nossa família neste momento tão difícil. O velório e o funeral serão dedicados exclusivamente a familiares e amigos próximos e não serão abertos ao público", diz a mensagem.

Lua Blanco morreu após enfrentar um câncer nos últimos meses. A artista não havia falado publicamente sobre o diagnóstico. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais.

"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", escreveu a família.

A atriz ganhou projeção nacional ao interpretar Roberta em Rebelde, novela exibida pela Record. A personagem marcou sua trajetória na televisão e conquistou uma legião de fãs no Brasil.