James Gray revela relação conflituosa com Oscar na estreia de 'Tigre de Papel' na Mostra de SP

James Gray conhece bem o Brasil. Já esteve em regiões como Manaus, Belém, Ubatuba, Mato Grosso e Goiás, algumas delas visitadas quando fez pesquisas de campo e buscou locações para o seu filme Z: A Cidade Perdida, sobre a história real do coronel britânico Percy Fawcett, que desapareceu na década de 1920 enquanto buscava uma civilização mítica na floresta amazônica.

Desta vez, porém, o diretor norte-americano não pôde desfrutar plenamente das belezas do País. Passou apenas quatro dias em São Paulo, numa semana chuvosa, e pouco saiu do hotel. Estava cansado por causa do acúmulo de viagens recentes. Houve tempo, ao menos, para que se encantasse com o sabor das jabuticabas após experimentar um petisco servido durante um jantar da chef Bel Coelho.

"Pareciam empanadas, mas tinham um molho marrom feito dessa fruta. Foi a coisa mais deliciosamente absurda que já comi! Comi uns sete. Se eu morasse aqui, morreria em dois minutos. Ficaria muito gordo", brinca o cineasta de 57 anos em entrevista ao Estadão, propenso a levar a fruta, de alguma maneira, para os Estados Unidos.

Na capital, ele apresentou seu novo filme, Tigre de Papel, na 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ministrou uma masterclass ao lado de Walter Salles e participou de outros eventos de divulgação do projeto, que tem produção de Rodrigo Teixeira, produtor brasileiro indicado ao Oscar (por Ainda Estou Aqui). O festival também exibe uma retrospectiva especial de sua carreira até o dia 28 de outubro.

'Tigre de Papel' retrata as fraturas do sonho americano

O longa-metragem, com previsão de estreia nos cinemas nacionais no começo de 2027, tem no elenco os astros Miles Teller, Adam Driver e Scarlett Johansson. É um drama de máfia passado em Nova York nos anos 1980, cuja história aborda as fraturas do sonho americano por meio de dois irmãos, Irwin e Gary, que acabam se envolvendo em um negócio obscuro controlado pela máfia russa.

O nova-iorquino também foi homenageado na última quinta-feira, 15, com o Prêmio Leon Cakoff, mesma honraria concedida a Charlie Kaufman, no ano passado, e a Francis Ford Coppola, em 2024. Coppola, por sinal, é uma das influências mais evidentes na filmografia de Gray. O histórico diretor da saga O Poderoso Chefão já disse que o cinema comercial atual é "como um fast-food", baseado em fórmula similar a um "McDonald's ou Coca-Cola".

"Acho que Coppola tem razão no que diz respeito à produção dos filmes. A orientação das grandes corporações é eliminar riscos e oferecer o mesmo Big Mac repetidamente. Mas isso não vem dos artistas. Existe um esforço - nem sempre bem-sucedido - de muitos diretores que querem acrescentar outra camada ao McDonald's, como o Christopher Nolan em O Cavaleiro das Trevas, e meu amigo Matt Reeves com Batman", avalia.

A relação com o Oscar

Gray, vale destacar, não está acostumado a ser laureado. Por mais que faça filmes de prestígio desde os anos 1990 e tenha trabalho com atores renomados, incluindo Joaquin Phoenix, Marion Cotillard, Brad Pitt e Anthony Hopkins, ele nunca foi indicado ao Oscar ou ao Globo de Ouro. Várias de suas produções, como Os Donos da Noite, Amantes, Armageddon Time e o próprio Tigre de Papel, já competiram pela Palma de Ouro do Festival de Cannes, mas também não foram premiadas.

"Nunca penso em ganhar um Oscar quando faço filmes", confessa. "Mas, é claro, seria maravilhoso ser reconhecido por pessoas que fazem cinema. Existe uma divisão dentro de mim: eu gostaria de ser visto como alguém que tem valor, mas, ao mesmo tempo, essa nunca é a razão pela qual faço um filme. Ganhar um prêmio não está no cerne do meu propósito. Sófocles ganhou muitos prêmios, mas Eurípides não - e ele acabou vivendo miseravelmente em uma caverna. Eu preferiria não viver na miséria, mas Eurípides era muito bom e nós ainda nos lembramos dele", afirma o realizador.

Além disso, Gray credita outras razões pelas quais seus filmes não chamaram a atenção da Academia: alguns foram lançados com muita antecedência, fora da temporada de premiações, e outros, produzidos por Harvey Weinstein, não receberam apoio do produtor que foi condenado a prisão por crimes sexuais.

O mais importante, para ele, é defender a experiência cinematográfica como uma forma de ampliar a compreensão do outro. Ele compara assistir a um filme no cinema a um sonho. "Você não pode interromper seu sonho se ele ficar desagradável demais, otimista demais ou intenso demais. Não pode apertar o botão de pausa, sair e voltar depois. Precisa aceitar aquilo", diz.

"No cinema, você é um refém do criador, cuja intenção é te dar acesso a uma janela para a consciência de outra pessoa. E essa é a essência da compaixão: compreender a luta de alguém diferente de nós", conclui o cineasta, com um sorriso no rosto.

SERVIÇO: A próxima e última sessão de Tigre de Papel pela Mostra de SP será em 27/10, às 21h, no Teatro Cultura Artística (R. Nestor Pestana, 196).