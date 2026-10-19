Temperaturas permanecem mais amenas em São Paulo; veja quando volta a chover forte

A presença de uma massa de ar frio vai manter a temperatura mais amena na cidade de São Paulo nos próximos dias. A expectativa é que as chuvas significativas voltem a atuar a partir da próxima quinta-feira, 22.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, nesta segunda-feira, 19, o sol aparece, porém não predomina. Não há expectativa de chuva significativa, apenas eventuais chuviscos no início da noite.

A terça-feira, 20, começa e termina com muitas nuvens. Durante o dia o céu nublado predomina. As temperaturas permanecem baixas para a época do ano.

Na quarta-feira, 21, a condição climática se repete. Não há previsão de chuva.

O banco de dados meteorológicos do CGE da Prefeitura de São Paulo mostra que outubro registrou até o momento, 127,2mm de chuva, o que representa aproximadamente 13,6% acima dos 112mm esperados para o mês.

Veja a variação de temperatura para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 14ºC e 22ºC

Terça-feira: entre 13ºC e 20ºC

Quarta-feira: entre 15ºC e 22ºC

Quinta-feira: entre 17ºC e 23ºC

Sexta-feira: entre 18ºC e 24ºC

Segundo a Meteoblue, a expectativa é de chuvas mais fortes principalmente entre quinta-feira e domingo, 25.