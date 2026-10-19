Deputado estadual Marcelo Aguiar é detido após disparo em bar

O deputado estadual Marcelo Aguiar, do Partido Liberal, foi detido pela Polícia Militar de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19),na Vila Nova Conceição, zona sul da capital paulista.

O caso aconteceu em um estabelecimento na Rua Professor Atílio Innocenti e a PM foi acionada para atender a ocorrência. Chegando ao local, os policiais encontraram Aguiar aparentemente embriagado.

A polícia informa que o político teria se desentendido com outras pessoas e disparado acidentalmente. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida e a perícia foi acionada. Após depoimento, Aguiar foi liberado.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Não há registro de feridos. As investigações serão conduzidas pelo 15° DP.

A Agência Brasil entrou em contato com o gabinete do deputado estadual e está aberta a manifestação.

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior