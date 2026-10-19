Benito di Paula será velado em cerimônia aberta ao público em São Paulo

O velório de Benito di Paula será realizado nesta terça-feira, 20, em São Paulo e será aberto ao público. O cantor, compositor e pianista considerado um ícone da MPB morreu no domingo, 18, aos 84 anos, em decorrência de um câncer.
A cerimônia ocorrerá no Theatro Municipal, no centro da capital, das 9h às 15h. O sepultamento será às 17h no Cemitério Morumby, na zona sul, mas será reservado para familiares.
Benito estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. De acordo com sua assessoria de imprensa, ele tratava um câncer há cerca de um ano.
O cantor, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, foi um dos grandes nomes da música popular brasileira entre as décadas de 1970 e 1980.
Como pianista, ele ficou famoso por levar romantismo ao samba, com influências do jazz e do bolero, se tornando o principal representante do estilo que foi apelidado de "samba-joia" e chamado de vertente mais comercial do samba.
Sua carreira foi marcada por sucessos como Retalhos de Cetim, Violão Não Se Empresta a Ninguém, Charlie Brown, Se Não For Amor, Mulher Brasileira e Vai Ficar na Saudade.