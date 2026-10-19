Patrícia Poeta faz 50 anos e se emociona com surpresa do filho ao vivo no 'Encontro'

Patrícia Poeta completou 50 anos nesta segunda-feira, 19, e foi surpreendida pelo filho, Felipe Poeta, durante uma edição especial do Encontro com Patrícia Poeta. A apresentadora recebeu flores do jovem, que apareceu no palco durante uma homenagem organizada com a participação do Grupo Revelação.

A comemoração foi realizada em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde o programa foi apresentado. Entre os convidados estavam Ary Fontoura, Sônia Bridi e os integrantes do grupo de samba, que ajudaram a preparar a surpresa.

Ao ver o filho com um buquê de flores, Patrícia se emocionou e falou sobre a relação dos dois e a importância do samba na história da família.

"Ah meu filho, a gente vai dançar samba hoje! O samba representa muito pra gente, não é verdade? O samba é a leveza que a vida pede. E, quando eu penso em samba, eu penso em você. De quando a gente ia junto pra escola, eu botava samba pra você, e a gente celebrava a vida!", disse a apresentadora.

Patrícia Poeta relembra internação do filho

Durante a celebração, Patrícia Poeta também recordou o período difícil vivido pela família após Felipe sofrer uma reação alérgica grave. Em outubro de 2025, a apresentadora contou no programa que o filho tem alergia a castanhas e amendoins e precisou ser internado para receber tratamento.

Ao falar sobre o episódio e a importância de ter o filho por perto, ela se emocionou novamente. A apresentadora destacou o significado de celebrar o aniversário ao lado de pessoas queridas depois dos momentos delicados enfrentados nos últimos meses.

"Eu fico aqui me segurando, né, pra não chorar, mas, assim, não tem como. E nessas horas, não tem como. Eu já vivi tanta coisa nesses últimos meses, que foram muito fortes pra mim. E hoje, estar aqui com meu filho do meu lado, com amigos queridos que eu amo, pessoas que eu admiro, que trazem a leveza que a vida pede... é muito especial! Tá sendo muito especial pra mim, filho."