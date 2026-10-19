Juliana Paiva se casa com arquiteto em cerimônia reservada

Juliana Paiva está oficialmente casada. A união entre a atriz e o arquiteto Danilo Partezani ocorreu no último, 18, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, o irmão de Partezani, Diego, compartilhou imagem ao lado dos noivos e celebrou a união, feita em cerimônia intimista. "Missão irmão casado, parte 1, cumprida. Que sejam muito felizes nessa nova fase", escreveu.

A imagem mostra Paiva com vestido branco, segurando um buquê. Pela mensagem do irmão do noivo, entende-se que ainda haverá outra celebração.

m outra postagem, republicada por Danilo, Diego escreveu: "Bora casar o irmão".

No domingo, 11, Paiva realizou uma despedida de solteira, acompanhada por amigas. Em registros publicados nas redes, há doces e elementos de decoração dos noivos.

No mesmo dia, Partezani também fez a sua própria festa. Na legenda da publicação, a esposa brincou: "Está chegando, amor! Desculpa falar? Mas, a minha despedida ganhou. Ponto para o time das mulheres".

O casal ficou noivo no final de abril de 2026. Em postagem nas redes sociais, eles compartilharam registros do pedido em uma praia no Alagoas.

Paiva e Partezani se conheceram no Rock In Rio de 2022 e assumiram o relacionamento em 2023.