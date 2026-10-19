Morre Sahara Ray, modelo e ex affair de Justin Bieber, aos 34 anos

Sahara Ray, modelo australiana que foi apontada como affair de Justin Bieber em 2016, morreu no último domingo, 18, aos 34 anos. A informação foi revelada pelo TMZ e confirmada ao portal pela família.

"Ela morreu na última noite cercada por seus familiares no hospital. Ela era muito amada", afirmou a família de Ray ao veículo, sem confirmar a causa da morte.

Influenciadora, modelo e dona de uma marca de roupas de banho, Sahara chamou a atenção da mídia em 2016, quando foi flagrada com Bieber. Os dois tiveram um breve relacionamento.

Entre sua conta principal e a de sua marca de roupas de praia, a Sahara Ray Swim, Sahara acumulava mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Em seu perfil, a modelo compartilhava ensaios, momentos de seu dia a dia e a evolução de sua recente gravidez.

Em 2024, ela revelou nas redes sociais que sofria de síndrome de Guillain-Barré, doença que afeta o sistema nervoso, provocando fraqueza muscular ou paralisia, sequela de um acidente automobilístico. Apesar de ter uma taxa de recuperação alta, a doença pode ser fatal em alguns casos.

Sahara deixa uma filha, Snow Ray, nascida em janeiro de 2026.