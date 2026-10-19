MetrôRio abre inscrições para Jovem Aprendiz só para mulheres





As candidatas cadastradas poderão participar, nas próximas semanas, do processo seletivo para a formação de Eletricista Industrial, com início previsto para novembro. Além disso, o banco de talentos será aproveitado futuramente para oportunidades nos cursos de Mecânico de Manutenção e Instrumentista Industrial.



As jovens selecionadas realizarão o curso de aprendizagem no Senai Benfica, com duração aproximada de dois anos, combinando formação teórica e prática. Durante o programa, as aprendizes terão a oportunidade de desenvolver suas competências por meio de uma metodologia que integra o aprendizado em sala de aula com a vivência prática profissional no Centro de Manutenção do MetrôRio.



A jornada será dividida em três dias por semana de atividades práticas no Centro de Manutenção do MetrôRio, com acompanhamento de técnicos da área; e dois dias por semana de aulas teóricas no Senai. Entre os benefícios estão vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, nutricionista, psicólogo e auxílio creche.



Para participar do Programa Jovem Aprendiz do MetrôRio, as interessadas devem ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo, com diploma ou certificado de conclusão; disponibilidade para atuar no período da manhã, das 8h ao meio-dia, não estar participando de outro programa Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. As inscrições devem ser feitas neste link.



O Programa Jovem Aprendiz foi lançado em julho de 2021, quando foram abertas as primeiras inscrições para estudantes. Desde então, já foram formadas oito turmas, com quase 130 jovens mulheres selecionadas.



Serviço



Banco de Talentos - Programa Jovem Aprendiz MetrôRio 2026



Período de inscrição: até terça-feira (20/10)

Público-alvo: mulheres cis e trans, de 18 a 22 anos

Formação inicial: Eletricista Industrial

Local das aulas teóricas: Senai Benfica

Atividades práticas: Centro de Manutenção do MetrôRio

Horário de atuação: manhã (8h às 12h)



Inscrição: O MetrôRio está com inscrições abertas até a próxima terça-feira (20) para o banco de talentos do Programa Jovem Aprendiz 2026, voltado exclusivamente para mulheres cis e trans, de 18 a 22 anos, que desejam conquistar sua primeira oportunidade na área de manutenção.As candidatas cadastradas poderão participar, nas próximas semanas, do processo seletivo para a formação de Eletricista Industrial, com início previsto para novembro. Além disso, o banco de talentos será aproveitado futuramente para oportunidades nos cursos de Mecânico de Manutenção e Instrumentista Industrial.As jovens selecionadas realizarão o curso de aprendizagem no Senai Benfica, com duração aproximada de dois anos, combinando formação teórica e prática. Durante o programa, as aprendizes terão a oportunidade de desenvolver suas competências por meio de uma metodologia que integra o aprendizado em sala de aula com a vivência prática profissional no Centro de Manutenção do MetrôRio.A jornada será dividida em três dias por semana de atividades práticas no Centro de Manutenção do MetrôRio, com acompanhamento de técnicos da área; e dois dias por semana de aulas teóricas no Senai. Entre os benefícios estão vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, nutricionista, psicólogo e auxílio creche.Para participar do Programa Jovem Aprendiz do MetrôRio, as interessadas devem ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo, com diploma ou certificado de conclusão; disponibilidade para atuar no período da manhã, das 8h ao meio-dia, não estar participando de outro programa Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. As inscrições devem ser feitas neste link.O Programa Jovem Aprendiz foi lançado em julho de 2021, quando foram abertas as primeiras inscrições para estudantes. Desde então, já foram formadas oito turmas, com quase 130 jovens mulheres selecionadas.Banco de Talentos - Programa Jovem Aprendiz MetrôRio 2026Período de inscrição: até terça-feira (20/10)Público-alvo: mulheres cis e trans, de 18 a 22 anosFormação inicial: Eletricista IndustrialLocal das aulas teóricas: Senai BenficaAtividades práticas: Centro de Manutenção do MetrôRioHorário de atuação: manhã (8h às 12h)Inscrição: neste link

Inscrições para cursos gratuitos de artesanato no Rio vão até dia 23

A Secretaria Especial de Economia Solidária do Rio de Janeiro (SES-Rio) está com inscrições abertas até o dia 23 de outubro para 1.200 vagas em cursos gratuitos de artesanato do projeto Rio Cidade Criativa. A iniciativa oferece capacitação em crochê, macramê, amigurumi, velas artesanais e sabonetes artesanais, com foco na qualificação profissional, na inclusão produtiva e na geração de renda.

As aulas começam no dia 26 de outubro e seguem até 23 de dezembro. Com carga horária total de 18 horas e duração aproximada de dois meses, os cursos são destinados a moradores da cidade do Rio de Janeiro com idade a partir de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no endereço pref.rio/servicos/cursos.



Além da formação gratuita, os participantes receberão uniforme e todo o material necessário para acompanhar as aulas, sem custos. Ao final da capacitação, os alunos que concluírem o curso receberão certificado.



O projeto está presente em diferentes territórios da cidade, com núcleos em Manguariba, Conjuntão, Tijuquinha, Rio das Pedras, Andaraí, Vila Moretti, Saibreira, Barbante, Periquito, Instituto Gerando Futuro, Magalhães Bastos, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Terreirão, Praça Seca, Engenho Novo, Santa Cruz e Sepetiba.



A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional e incentivar o artesanato como alternativa de empreendedorismo, desenvolvimento profissional e geração de trabalho e renda.