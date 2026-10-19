Mulher simula pedido de pizza ao 190 e bebê de 3 meses é resgatado na Grande São Paulo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma mulher simulou um pedido de uma pizza e ligou para o 190 para pedir socorro discretamente e acionar a Polícia Militar, que resgatou seu bebê de três meses de um suspeito de violência doméstica no domingo, 18, no Jardim Jussara, em São Bernardo do Campo. A defesa do homem não foi localizada. O espaço segue aberto.

A mulher relatou aos policiais ameaças e agressões praticadas pelo ex-companheiro. Segundo ela, após ser agredida, o homem havia levado o filho do casal para a própria residência e continuado a ameaçá-la.

Dentro do imóvel do suspeito, os policiais encontraram o bebê sozinho sobre uma cama, com roupas cobrindo seu rosto e comprometendo a sua respiração. Os agentes retiraram imediatamente as peças para que a criança pudesse respirar.

Segundo a polícia, o suspeito foi detido e alegou ter deixado o bebê sozinho por um período curto. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

No momento em que a viatura se aproximou da casa da mulher, foi anunciado que "a pizza havia chegado". A estratégia, segundo a polícia, foi utilizada para orientar a saída da vítima do imóvel em segurança e reduzir a sua exposição a riscos, além de obter mais informações sobre o momento.