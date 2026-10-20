Detido em um imóvel de luxo

Na operação 'Backbone', policiais federais buscaram cumprir 23 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os agentes atuaram na cidade do Rio, em Nova Iguaçu, São João de Meriti, Magé, Teresópolis e Maricá.

Em uma residência dentro de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, os agentes prenderam um alvo, beneficiário de uma das empresas provedoras de internet. No imóvel, que tem piscina, jacuzzi, lareira e até um elevador com paredes de vidro, as equipes apreenderam dinheiro, duas pistolas, joias, relógios de luxo, um veículo, celulares e documentos.