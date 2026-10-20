VP seria líder do esquema

Na casa de um alvo, em Del Castilho, os policiais encontraram peças de fuzil impressas em impressora 3D. O dono do imóvel seria mais um operador do esquema. As investigações revelaram que Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, preso há quase 30 anos, continuaria controlando as atividades empresariais exploradas nas comunidades, em conjunto com seus familiares e lideranças do Comando Vermelho.

Ainda segundo a PF, os lucros chegavam à família de Marcinho por meio de empresas arrecadadoras, operadores financeiros e contas de passagem.