Rebeca, Flavinha e Lorrane avançam às finais do Mundial de Ginástica

O Brasil se classificou nesta segunda-feira (19) para cinco finais femininas no Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã (Países Baixos), com início na próxima quarta (21), a partir das 14h30 (horário de Brasília). Campeã olímpica , Rebeca Andrade cravou a melhor nota do dia no salto sobre a mesa (15.533) e terminou o qualificatório na liderança entre oito finalistas. De quebra, ainda ajudou a seleção brasileira a arrematar a oitava e última vaga da decisão de medalha por equipes. Além de Rebeca, o time amarelinho conta com Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Sophia Weisberg, Thais Fidélis e Gabriela Bouças (reserva).

Quem também brilhou no Mundial foi Flávia Saraiva, com o terceiro lugar (nota 14.400) na trave. A carioca de 27 anos ainda se classificou para a decisão por medalhas no individual geral (somatório do salto, trave, solo e barras assimétricas), assim como a conterrânea Lorrane Oliveira. Flavinha avançou em 12º lugar (53.566 pontos) e Lorrane fechou a lista de finalistas na 24ª posição (52.165 pontos).

“A equipe brasileira de ginástica artística feminina mostrou, mais uma vez, sua força, seu talento e sua capacidade de competir entre as melhores do mundo. A classificação para cinco finais é motivo de muito orgulho e demonstra a evolução da modalidade no país, fruto de muito trabalho, dedicação e comprometimento de ginastas, treinadores e de toda a equipe multidisciplinar. Com uma combinação de experiência e juventude, o Brasil segue consolidando sua posição de destaque no cenário internacional”, analisou Juliana Fajardo, coordenadora da modalidade na Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

O Mundial distribuirá vagas olímpicas para as três melhores equipes em cada gênero. A vaga é destinada ao Comitê Olímpico do país de origem dos atletas. Por chegar à final em Roterdã, a seleção feminina assegurou presença no Mundial de 2027, que oferecerá mais vagas para LA.2028.

Brasil fica fora das finais masculinas

A equipe brasileira terminou o qualificatório no domingo (18), sem representantes nas finais por aparelhos, individual geral e por equipes. Diogo Soares ficou em 36º lugar, a melhor colocação do país no individual geral (77.564 pontos). Também competiram pelo país Vitaliy Guimarães (44º, com 76.565) e Patrick Sampaio (68º, com 74.498 pontos).

No sábado (18), primeiro dia da competição, Arthur Nory machucou o rosto ao cair durante a apresentação na barra fixa. O atleta precisou passar por sutura (levou quatro pontos) e não pode mais competir.

Resultados

Barras assimétricas (somatório 39.200) - Thaís Fidelis (12.200), Sophia Weisberg (10.333 - nota descartada), Lorrane Oliveira (13.700) e Flávia Saraiva (13.300)

Trave (40.933) - Thaís Fidelis (13.500), Lorrane Oliveira (12.466 - nota descartada), Flávia Saraiva (14.400) e Rebeca Andrade (13.033)

Solo (38.732) - Thaís Fidelis (12.733), Sophia Weisberg (12.566 - nota descartada), Lorrane Oliveira (13.133) e Flávia Saraiva (12.866)

Salto (40.266) - Lorrane Oliveira (12.866), Sophia Weisberg (12.866 - nota descartada), Flávia Saraiva (13.000) e Rebeca Andrade (14.400)

Programação

TERÇA-FEIRA (20)

14h30 às 17h30 - Final por equipes masculina

QUARTA (21)

14h30 às 17h - Final por equipes feminina

QUINTA (22)

14h30 às 17h - Final do individual geral masculino

SEXTA (23)

14h30 às 17h - Final do individual geral feminino

Sábado (24)

9h às 13h - Finais por aparelhos (primeiro dia)

Masculino: solo, cavalo com alças e argolas

Feminino: salto e barras assimétricas

Domingo (25)

10h às 14h - Finais por aparelhos (segundo dia)

Masculino: salto, barras paralelas e barra fixa

Feminino: trave de equilíbrio e solo