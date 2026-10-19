Leticia Colin se emociona ao falar de morte Lua Blanco: 'Fui pega de surpresa'

A atriz Leticia Colin se emocionou ao falar da morte da também atriz Lua Blanco, vítima de um câncer colorretal neste domingo, 18. Em conversa com a imprensa no velório de Lua no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 19, Leticia disse ter sido pega de surpresa pela notícia e que soube do diagnóstico de Lua no domingo.
"Fiquei em choque", disse. "Fica difícil para nós, que somos pegos de surpresa, mas o que importa agora é acolhermos a família e dar muita força e muita luz. [...] Ela carregava essa alegria da música no coração dela e também muito da fé."
O velório de Lua Blanco ocorreu na segunda no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi reservada à família e aos amigos.
Lua ficou conhecida por ter interpretado a personagem Roberta na versão brasileira de Rebelde, da TV Record. O anúncio da morte e do diagnóstico da atriz foi feito pela família nas redes sociais no domingo.