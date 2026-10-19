Mulher é baleada no rosto ao passar de carro ao lado de ladrões que roubavam moto na zona sul

Uma mulher de 35 anos foi baleada no rosto no domingo, 18, na Rua Leme do Prado, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ela estava dentro de um carro e passou ao lado de três ladrões que roubavam uma moto quando um deles efetuou os disparos.

Segundo apurado pela reportagem, a vítima foi socorrida ao Hospital São Luiz. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. Questionada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) não informou sobre a identificação dos suspeitos.

Em nota, a pasta disse apenas que o caso é investigado por meio de inquérito policial no 11º Distrito Policial (Santo Amaro).

"A autoridade policial prossegue com as diligências para identificar os autores e esclarecer todos os fatos", afirmou a pasta.