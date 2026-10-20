Museu Nacional de Belas Artes oferece seminário gratuito

O Museu Nacional de Belas Artes, no Centro do Rio, promove, nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21), um seminário gratuito sobre a participação das mulheres na produção do conhecimento científico e artístico. Intitulado Arte e Ciência: Diálogos Possíveis — Mulheres, Arte e Ciência: Substantivos Feministas, o evento contará com mesas de debate, oficinas práticas e uma visita mediada à exposição "As Abolicionistas brasileiras".
A iniciativa propõe discussões sobre as desigualdades de gênero e raça na construção do conhecimento, além dos processos históricos de invisibilização das contribuições femininas. A programação inclui mesas de debate, oficinas práticas e uma visita mediada à exposição "As Abolicionistas brasileiras", em cartaz no museu.
No primeiro dia, nesta terça-feira (20), a mesa "Sexismo e racismo nas Artes e nas Ciências" abre o evento com discussões sobre as barreiras enfrentadas pelas mulheres nesses campos. À tarde, o público poderá participar de oficinas voltadas à memória, à ancestralidade, às práticas têxteis e ao cinema. Entre as atividades previstas estão "As mulheres que nos teceram", com Simone Bibian, e "Os gestos inscrevem histórias ancestrais — Arte têxtil e memória", com Thaes Arruda.
Na quarta-feira (21), a mesa "O efeito Matilda e o apagamento das mulheres nas Artes" aborda os mecanismos que contribuem para a invisibilidade das contribuições femininas. O conceito de efeito Matilda se refere à desvalorização ou ao não reconhecimento das descobertas e realizações de mulheres na ciência. A programação da tarde prevê uma visita mediada à exposição "As Abolicionistas brasileiras" e uma oficina promovida pela Fundação Cecierj.
Para Luiz Fernando Jardim Bento, diretor de Divulgação Científica da Fundação Cecierj, a realização do seminário no museu representa uma oportunidade de fortalecer o intercâmbio entre a instituição e os equipamentos culturais da cidade.
"Consideramos uma honra para a Diretoria Científica da Fundação Cecierj, por meio do Departamento de Ciência, Arte e Cultura, realizar o evento nas instalações do Museu Nacional de Belas Artes, e uma grande oportunidade de fortalecer o intercâmbio entre a Fundação e os diferentes equipamentos culturais da cidade", afirma.
A diretora do Museu Nacional, Daniela Matera Lins, também destaca a importância do encontro para ampliar o papel do museu na produção e na circulação do conhecimento.
"Receber um evento como esse reafirma o MNBA como um espaço de produção e circulação de conhecimento, para além da exposição de suas coleções. Nossa expectativa é que o encontro estimule novas conexões entre arte, ciência e sociedade e amplie o diálogo com diferentes públicos. O museu não é apenas um espaço de contemplação, mas também de reflexão, debate e produção de conhecimento", destaca.
Ao aproximar arte e ciência, o seminário busca ampliar o reconhecimento das mulheres como produtoras de conhecimento e valorizar suas trajetórias e contribuições históricas. O evento também propõe uma reflexão sobre como as desigualdades de gênero e raça influenciam a construção dos saberes e o reconhecimento de quem os produz.
Ao aproximar arte e ciência, o seminário busca ampliar o reconhecimento das mulheres como produtoras de conhecimento e valorizar suas trajetórias e contribuições históricas. O evento também propõe uma reflexão sobre como as desigualdades de gênero e raça influenciam a construção dos saberes e o reconhecimento de quem os produz.
Serviço
Evento: Arte e Ciência: Diálogos Possíveis — Mulheres, Arte e Ciência: Substantivos Feministas
Data: 20 e 21 de outubro de 2026
Horário: das 9h às 16h
Local: Museu Nacional de Belas Artes — Avenida Rio Branco, 199, Centro, Rio de Janeiro (RJ)
Entrada: Gratuita
Certificados: Haverá emissão de certificados de participação
Inscrições: Página oficial do evento no link https://www.even3.com.br/arte-e-ciencia-dialogos-possiveis-791311
As inscrições para as oficinas devem ser realizadas presencialmente no local do evento.
Data: 20 e 21 de outubro de 2026
Horário: das 9h às 16h
Local: Museu Nacional de Belas Artes — Avenida Rio Branco, 199, Centro, Rio de Janeiro (RJ)
Entrada: Gratuita
Certificados: Haverá emissão de certificados de participação
Inscrições: Página oficial do evento no link https://www.even3.com.br/arte-e-ciencia-dialogos-possiveis-791311
As inscrições para as oficinas devem ser realizadas presencialmente no local do evento.