Passageira de moto morre depois de cair de viaduto em Nova Iguaçu

Uma mulher morreu ao sofrer um acidente de trânsito, na noite desta segunda-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A vítima estava em uma moto quando caiu do Viaduto da Barros Júnior.

Segundo relatos de testemunhas, houve uma discussão de trânsito entre o motorista de um carro e o piloto da motocicleta. O condutor do automóvel teria fechado a moto, que colidiu com a mureta. Com o impacto, os ocupantes caíram do viaduto. O motorista do carro teria fugido do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Nova Iguaçu foram acionados, por volta das 20h35, para prestar socorro às vítimas. Quando os bombeiros chegaram, localizaram uma mulher já sem vida. Ainda não há informações sobre sua identificação.

A corporação informou que atendeu um homem, também não identificado, no local. Ele recusou remoção para uma unidade de saúde.

Questionada sobre o caso, em e-mail enviado às 7h36, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Casos semelhantes

Na manhã do último domingo (18), um motociclista, identificado como Anderson, ficou ferido após sofrer um acidente , na Avenida Francisco Bicalho, em frente ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio.

A reportagem do O DIA presenciou o acidente, provocado pela colisão entre um táxi e uma moto. Depois da batida, equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Municipal foram acionadas para atender à ocorrência.

"Eu não vi, ele estava no ponto cego. Quando ele colidiu com o meu carro, bateu na ponta do carro. Eu estava indo para a Quinta da Boa Vista", declarou o taxista, identificado como Joel. O motorista estava acompanhado de turistas do Espírito Santo no veículo no momento do acidente.

Também na manhã de domingo (18), um carro capotou na Transolímpica, na altura do Túnel Senador Nelson Carneiro, no sentido Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Uma ambulância da concessionária responsável pela via foi acionada para atender à ocorrência e socorreu o motorista.

Por conta do acidente, a calha do BRT chegou a ficar interditada por cerca de uma hora. Após a interdição, o trânsito no trecho passou a apresentar boa fluidez.

Horas antes, por volta das 4h de domingo (18), outro acidente foi registrado na Zona Sudoeste do Rio. Um carro bateu contra uma árvore na Avenida Ayrton Senna, na altura do Assaí, no sentido orla. Equipes da CET-Rio estiveram no local para atender à ocorrência.