Diferentes comunidades do Rio são alvos de operações da PM

Polícia Militar realiza uma série de operações em diferentes comunidades das zonas Norte, Oeste e Sudoeste, na manhã desta terça-feira (20). Grande parte das regiões é alvo de disputas territoriais entre criminosos rivais.

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Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, agentes buscam combater a atuação de criminosos envolvidos em roubos e desmanches de veículos na localidade. Equipes do 14º BPM (Bangu) atuam na região, com o apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforça o patrulhamento na Avenida Brasil. A medida busca minimizar os impactos no trânsito e ampliar a segurança da população que circula pelo entorno da comunidade.



O Grupamento Especializado em Resgate e Atendimento a Policiais (GER) também permanece de prontidão durante a operação, preparado para prestar atendimento imediato em caso de policiais militares ou moradores feridos. Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, agentes buscam combater a atuação de criminosos envolvidos em roubos e desmanches de veículos na localidade. Equipes do 14º BPM (Bangu) atuam na região, com o apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforça o patrulhamento na Avenida Brasil. A medida busca minimizar os impactos no trânsito e ampliar a segurança da população que circula pelo entorno da comunidade.O Grupamento Especializado em Resgate e Atendimento a Policiais (GER) também permanece de prontidão durante a operação, preparado para prestar atendimento imediato em caso de policiais militares ou moradores feridos.

Por conta da operação, 16 escolas da região suspenderam as atividades, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Na Escola Municipal João Daudt de Oliveira, por exemplo, um aviso foi colocado no portão para informar a suspensão das aulas presenciais.

Até o momento, os policiais prenderam um criminoso apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade conhecida como Progresso, no interior da Vila Kennedy. Na ação, um fuzil, um rádio transmissor, drogas e outros materiais foram apreendidos.

Na Zona Sudoeste, policiais do 31º BPM (Recreio) atuam nas comunidades César Maia, Coroado, Fontela, Pombo Sem Asa, Canal, Cascatinha e Taboinhas. Enquanto isso, o Comando de Operações Especiais (COE), com apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), realiza uma operação planejada nas comunidades da Chacrinha, Barão, Bateau Mouche e Covanca.

Outra operação ocorre na comunidade dos Teixeiras, na Taquara, na mesma região. De acordo com o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), os objetivos são coibir a movimentação de criminosos e realizar buscas por esconderijos de armas e drogas em áreas controladas por traficantes envolvidos em disputas territoriais.

Além disso, agentes também atuam na remoção de barricadas e outros obstáculos instalados em vias públicas. Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) também seguem no local.



Já na Zona Norte, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) trabalham na comunidade da Mundial, em Honório Gurgel. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Quatro suspeitos morrem após confronto com PMs em Japeri



Quatro suspeitos morreram depois de um confronto com policiais militares, na noite deste domingo (18), em Japeri, na Baixada Fluminense. A ação terminou com a apreensão de três fuzis e duas pistolas.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela comunidade do Beira-Rio, agentes do 24º BPM (Queimados) foram atacados a tiros por cerca de 10 criminosos. O grupo estaria envolvido em disputas territoriais na região.

Houve uma intensa troca de tiros e quatro suspeitos ficaram feridos. O quarteto chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre as identidades dos homens.

Os policiais apreenderam três fuzis, duas pistolas, 620 trouxinhas de maconha, 180 pedras de crack, 580 pinos de cocaína, quatro rádios comunicadores, munições e 14 carregadores de fuzil.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.