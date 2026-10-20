Dupla é presa por aplicar golpes bancários na região do Caju

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (19), dois homens suspeitos de envolvimento em uma série de golpes bancários na região do Caju, na Zona Portuária do Rio. As investigações apontam que a dupla já movimentou mais de R$ 100 mil com os crimes.
A ação foi realizada pela 17ª DP (São Cristóvão), em operação conjunta com a 28ª DP (Campinho) e a 44ª DP (Inhaúma), a partir do cruzamento de dados de inteligência e de informações repassadas pelo gestor de um comércio local onde os suspeitos já haviam aplicado golpes.
O responsável pelo estabelecimento alertou os agentes sobre a presença do grupo nas proximidades, inclusive em uma agência bancária ao lado do comércio. Durante as diligências, as equipes localizaram os homens e abordaram um veículo já identificado em investigações anteriores.
No automóvel, foram apreendidos 85 cartões bancários de diferentes titularidades, três máquinas de cartão, três carteiras, documentos diversos e dois aparelhos telefônicos.
Durante a ocorrência, uma idosa de 76 anos, que havia sido vítima do golpe na manhã do mesmo dia, reconheceu um dos presos como o homem que lhe ofereceu ajuda durante uma operação em um terminal de autoatendimento bancário. Após a abordagem, foi constatado que mais de R$ 9 mil haviam sido retirados de sua conta.
As investigações conduzidas pela 17ª DP estimam em aproximadamente R$ 17 mil os valores desviados nos casos apurados pela unidade. Um dos presos acumula 12 registros como autor de crimes da mesma natureza. Considerando também as demais ocorrências nas quais os investigados já foram identificados, o montante relacionado aos golpes ultrapassa R$ 100 mil.
Os presos e o material apreendido foram encaminhados à unidade policial. As investigações prosseguem para identificar outras vítimas, apurar possíveis conexões com outras ocorrências e responsabilizar todos os envolvidos.
A ação foi realizada pela 17ª DP (São Cristóvão), em operação conjunta com a 28ª DP (Campinho) e a 44ª DP (Inhaúma), a partir do cruzamento de dados de inteligência e de informações repassadas pelo gestor de um comércio local onde os suspeitos já haviam aplicado golpes.
O responsável pelo estabelecimento alertou os agentes sobre a presença do grupo nas proximidades, inclusive em uma agência bancária ao lado do comércio. Durante as diligências, as equipes localizaram os homens e abordaram um veículo já identificado em investigações anteriores.
No automóvel, foram apreendidos 85 cartões bancários de diferentes titularidades, três máquinas de cartão, três carteiras, documentos diversos e dois aparelhos telefônicos.
Durante a ocorrência, uma idosa de 76 anos, que havia sido vítima do golpe na manhã do mesmo dia, reconheceu um dos presos como o homem que lhe ofereceu ajuda durante uma operação em um terminal de autoatendimento bancário. Após a abordagem, foi constatado que mais de R$ 9 mil haviam sido retirados de sua conta.
As investigações conduzidas pela 17ª DP estimam em aproximadamente R$ 17 mil os valores desviados nos casos apurados pela unidade. Um dos presos acumula 12 registros como autor de crimes da mesma natureza. Considerando também as demais ocorrências nas quais os investigados já foram identificados, o montante relacionado aos golpes ultrapassa R$ 100 mil.
Os presos e o material apreendido foram encaminhados à unidade policial. As investigações prosseguem para identificar outras vítimas, apurar possíveis conexões com outras ocorrências e responsabilizar todos os envolvidos.
Adolescente é apreendido após roubar e ferir turista
Um adolescente de 14 anos foi apreendido por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), na tarde deste domingo (18), suspeito de roubar e agredir a turista russa Galina Mezina, de 57 anos, nas proximidades dos Arcos da Lapa, na região central do Rio. De acordo com a secretaria, o agressor usou um facão durante o crime.
A equipe da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI) realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por um motociclista, que informou que o adolescente havia cometido o crime. Ao perceber a aproximação dos agentes, o jovem tentou fugir, mas acabou apreendido.
A equipe da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI) realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por um motociclista, que informou que o adolescente havia cometido o crime. Ao perceber a aproximação dos agentes, o jovem tentou fugir, mas acabou apreendido.