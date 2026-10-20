Eric Dane admite ter provado 'todas as drogas' e relata 5 internações durante 'Grey's Anatomy'

O ator Eric Dane, conhecido por interpretar o médico Mark Sloan em Grey's Anatomy, relatou ter passado cinco vezes por clínicas de reabilitação durante sua participação na série. Em sua autobiografia póstuma, My Book of Days: A Memoir in Moments, ele também detalhou a dependência de analgésicos e o uso de diferentes drogas ao longo da vida.

Dane trabalhou no livro antes de morrer, em fevereiro de 2026, aos 53 anos, após enfrentar a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Trechos da obra foram divulgados pela revista People.

Ao recordar a juventude, o ator descreveu o período em que tentava construir a carreira como uma "fase sombria". "Eu fiz testes para alguns papéis, consegui alguns, mas, principalmente, usava drogas", escreveu.

Em seguida, enumerou substâncias que havia experimentado, entre elas álcool, maconha, heroína, cocaína, metanfetamina, crack e medicamentos como Vicodin, Percocet e OxyContin. Ele também citou ansiolíticos, relaxantes musculares e estimulantes.

"Não acho que exista uma droga que eu não tenha experimentado", afirmou.

Dane relata recaídas durante a série

Dane entrou para o elenco de Grey's Anatomy em 2005 e interpretou Mark Sloan de 2006 a 2012. Segundo o relato no livro, depois de alguns anos em que conseguiu manter o consumo sob controle, o ator voltou a enfrentar problemas com drogas após sofrer uma hérnia de disco cervical durante um treino.

Ele descreveu as mudanças físicas e comportamentais que percebeu naquele período, incluindo perda de peso, aparência abatida e isolamento nos bastidores. O ator também admitiu que, em algumas ocasiões, não conseguiu evitar o uso de substâncias antes de trabalhar.

"Eu tento não ir trabalhar chapado - essa é minha regra, meu compromisso inegociável comigo mesmo -, mas, algumas vezes, não consigo evitar", escreveu.

Dane também recordou a reação dos colegas de elenco, que, segundo ele, demonstravam preocupação com sua situação. "Eles não me julgam. Não parecem irritados. Parecem preocupados. Parecem tristes", relatou.

Ator passou cinco vezes pela reabilitação

Com o agravamento dos problemas relacionados ao vício, Shonda Rhimes, criadora de Grey's Anatomy, conversou com o ator em diferentes ocasiões para oferecer apoio. Segundo Dane, ela afirmou que cuidaria dele caso precisasse se afastar para tratar a saúde.

Durante uma pausa nas gravações, ele procurou tratamento em uma clínica de reabilitação. Ao longo de sua participação na produção, passou por esse processo cinco vezes.

O ator contou que, depois dos tratamentos, conseguia retomar a rotina e permanecer sóbrio durante o trabalho. Ainda assim, relatou que enfrentava dificuldades emocionais e sentia que precisava encerrar seu ciclo na série.

"Eu amo Mark Sloan, mas preciso deixá-lo", escreveu. Dane afirmou que sentia ter explorado todas as possibilidades do personagem após oito anos ligado à produção.

A saída aconteceu ao final da oitava temporada, em 2012. Segundo o ator, a decisão não foi motivada diretamente pela dependência química, embora ele reconhecesse que o problema não ajudou sua situação profissional. Ele atribuiu o desligamento também a questões financeiras.

Livro também aborda relação com Rebecca Gayheart

Na autobiografia, Eric Dane também falou sobre a relação com a atriz Rebecca Gayheart, com quem teve duas filhas, Billie e Georgia. O casal se separou em 2018, após 14 anos de casamento, mas continuou ligado pela família.

Dane contou que Rebecca permaneceu ao seu lado durante o período em que enfrentou a doença. Segundo ele, a atriz o visitava diariamente e era a pessoa a quem recorria quando precisava conversar ou expressar suas emoções.

"Durante tudo isso, Rebecca não apenas esteve presente, como continuou sendo minha melhor amiga", escreveu.

O ator tornou público o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica em abril de 2025 e morreu em 19 de fevereiro de 2026. A doença afeta as células nervosas responsáveis pelo controle dos músculos.

My Book of Days: A Memoir in Moments tem lançamento previsto para 3 de novembro deste ano.