Fuvest 2027: quais são os cursos mais disputados da USP? Veja top 10

Mais uma vez, Medicina é o curso mais disputado da Universidade de São Paulo (USP), com mais de 70 candidatos por vaga, segundo levantamento divulgado pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) na segunda-feira, 19.

Ao todo, mais de 18 mil estudantes se inscreveram para disputar uma das 244 vagas de Medicina na USP, o que corresponde a 76,3 candidatos por vaga. No ano passado, eram 90,7 candidatos por vaga, o que indica uma redução de 14,4 na relação entre inscritos e vagas oferecidas.

Em segundo lugar entre os cursos mais concorridos está Psicologia, com 51 vagas para 2.597 inscritos em São Paulo - 50,9 candidatos por vaga - e 30 vagas para 1.124 candidatos em Ribeirão Preto - 37,5 candidatos por vaga.

Na sequência, estão Relações Internacionais, com 34,8 candidatos por vaga, Audiovisual, com 30,8, e Jornalismo, com 27,5.

Direito também retornou à lista de cursos mais concorridos, ficando em 10º lugar, com 408 vagas para 9.069 inscritos - 22,2 candidatos por vaga. No ano passado, o curso havia ficado em 11º lugar.

Ao todo, o vestibular de 2027 teve 106.165 inscritos, o que representa uma queda de 5% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 111.480. Entre os inscritos, há 12.337 que participarão na modalidade de treinamento, ou seja, ainda não terminaram o ensino médio.

Outros 93.828 candidatos disputarão 8.147 vagas, distribuídas em três modalidades: 4.888 para ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas; e 1.206 para egressos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

A prova da primeira fase será aplicada em 1º de novembro, e os exames da segunda etapa estão marcados para 6 e 7 de dezembro. A divulgação da primeira chamada deve ocorrer em 26 de janeiro.

Veja os cursos mais concorridos da USP

Medicina - 76,3 candidatos por vaga

Psicologia (São Paulo) - 50,9 candidatos por vaga

Psicologia (Ribeirão Preto) - 37,5 candidatos por vaga

Relações Internacionais - 34,8 candidatos por vaga

Audiovisual - 30,8 candidatos por vaga

Jornalismo - 27,5 candidatos por vaga

Ciências Biomédicas - 25,4 candidatos por vaga

Publicidade e Propaganda - 24,3 candidatos por vaga

Fisioterapia - 22,5 candidatos por vaga

Direito - 22,2 candidatos por vaga