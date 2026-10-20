PMs envolvidos na morte de secretário de Queimados no Rio de Janeiro são afastados do cargo

O governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, determinou o afastamento dos policiais militares envolvidos na abordagem que causou a morte do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados e ex-vereador Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, de 51 anos. Ele morreu após ser baleado na noite de segunda-feira, 19, na Avenida Brasil, na altura da estação do BRT Marinha Mercante, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

"O Governo do Estado manifesta profunda consternação com os familiares e amigos de Jefferson. A gravidade do episódio exige uma apuração rigorosa, célere e transparente", diz o governo do Rio em nota. As defesas dos policiais não foram localizadas.

O veículo em que Jefferson teria desobedecido a uma ordem de parada policial. Segundo esses relatos, policiais atiraram contra o automóvel.

Segundo o governo do Rio, a Polícia Civil "iniciou imediatamente as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. A perícia foi realizada no local, as armas dos policiais foram apreendidas e imagens de câmeras corporais estão sendo analisadas".

A Polícia Militar também apura o caso por meio da Corregedoria Geral e "se comprometeu a colaborar integralmente com as investigações".

"O Governo do Estado acompanhará de perto a apuração e adotará todas as providências cabíveis para garantir o completo esclarecimento dos fatos e as devidas responsabilizações", diz o governo.

Em nota, a Prefeitura de Queimados lamentou a morte do secretário.

"Neste momento de dor, a prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos, especialmente sua esposa e filha, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável", disse.

Ainda de acordo com a nota, até o momento, os familiares ainda não confirmaram as informações sobre o local, a data e o horário do velório e do sepultamento. "Que Deus conforte o coração de todos que sofrem com sua partida", finalizou a publicação.