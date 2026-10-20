Christina Applegate revela diagnóstico errado de esclerose múltipla: 'Voltei à estaca zero'

A atriz Christina Applegate, conhecida pela série Disque Amiga para Matar, revelou que recebeu um diagnóstico equivocado de esclerose múltipla. A descoberta foi compartilhada nesta terça-feira, 20, durante o retorno dela ao podcast MeSsy, após sete meses afastada por questões de saúde.

Em um episódio dividido em duas partes, a artista contou que novos recursos tecnológicos permitiram identificar o erro. A notícia, porém, não trouxe o alívio esperado, já que os sintomas persistem e ela ainda não sabe o que está provocando o problema de saúde.

"Isso pode parecer uma ótima notícia, mas, para mim, é como voltar à estaca zero", afirmou a atriz, emocionada, ao relatar o momento em que a médica lhe disse: "Parabéns, você não tem esclerose múltipla."

Christina explicou que não ficou feliz com a descoberta porque a mudança no diagnóstico não significou uma melhora física. "Você não recebe um diagnóstico errado e, de repente, fica melhor. Eu não melhorei. Se alguma coisa, piorei em alguns aspectos", declarou.

Atriz relata medo e sensação de estar perdida

Christina Applegate tornou público o diagnóstico de esclerose múltipla em 2021. No ano seguinte, após o encerramento da série Disque Amiga para Matar, ela deixou a atuação e passou a falar publicamente sobre a convivência com a doença, que afeta o sistema nervoso central.

Ao lado de Jamie-Lynn Sigler, conhecida por Família Soprano e que também convive com esclerose múltipla, a atriz criou o podcast MeSsy para compartilhar experiências e ampliar a conscientização sobre a condição.

Agora, diante da revisão do diagnóstico, Christina afirmou que continua apresentando sintomas associados à doença, embora os médicos investiguem outra possível causa. Ela também destacou que diferentes condições podem provocar manifestações semelhantes às da esclerose múltipla.

"Tenho todos os sintomas de alguém com esclerose múltipla. Todos eles", disse.

A atriz ainda falou sobre a sensação de ter decepcionado pessoas que acompanhavam sua trajetória como defensora da comunidade que convive com a doença. Segundo ela, a notícia a deixou em estado de choque e trouxe dúvidas sobre os últimos anos.

"Eu tinha um motivo. Tinha um motivo para todos os dias serem ruins. E agora não tenho um motivo, e isso é muito inquietante e realmente confuso para mim", afirmou.

Na segunda parte do episódio, a artista se emocionou ao relembrar as mudanças que enfrentou desde o início dos problemas de saúde. Ela contou que se sente vazia, assustada e triste diante da falta de respostas.

"Passei por uma grande depressão por causa disso. Mas, sabe, perdi tudo. Perdi meu trabalho", relatou, aos prantos.

Mesmo com a revisão do diagnóstico, as limitações físicas continuam. Christina explicou que ainda precisa usar cadeira de rodas para ir a consultas médicas, pois não consegue caminhar do carro até a sala de atendimento.

"Eu ainda estou passando por tudo isso. Nada mágico aconteceu quando ela disse: 'Você não tem esclerose múltipla'. Nada mágico aconteceu", declarou.