Menina de 14 anos imobiliza ladrão com mata-leão por 15 minutos após ele invadir sua casa

Uma adolescente de 14 anos imobilizou com um golpe de mata-leão um homem de 47 anos que invadiu a casa de sua família para furtar ferramentas na madrugada de sábado, 17, em Lages, Santa Catarina. Defesa do suspeito não foi localizada.

Segundo a mãe da adolescente, Jaqueline Dressel, o filho mais novo, de 12 anos, percebeu uma movimentação na garagem e informou os pais.

"O homem já tinha aberto o portão, nosso carro e tirado algumas ferramentas de trabalho, com o corpo todo dentro do veículo, tentando pegar uma roçadeira", disse Jaqueline ao Estadão.

O marido abordou o homem, que alegou que pegaria emprestado. Os dois entraram em luta corporal até que o suspeito tentou correr. Jaqueline segurou a toca do suspeito, na tentativa de impedi-lo. "Nesse momento, ele virou e me deu um soco no rosto", relembrou a mãe de Ana Clara Dressel.

Logo em seguida, o marido conseguiu segurar novamente o homem, que dessa vez retirou uma faca de serra. O casal foi para cima novamente do suspeito na tentativa de desarmá-lo, quando a Ana percebeu uma brecha e se aproximou rapidamente por trás para imobilizar o suspeito.

"Primeiro, Ana ficou de fora por conta do perigo. Quando ela viu que conseguimos desarmá-lo, o segurou e conseguiu dar o golpe mata-leão nele. Ele ficou imobilizado em torno de 15 minutos no chão", disse Jaqueline.

Conforme o relato, o marido ficou ao lado da filha todo o instante. Mesmo que a atleta de jiu-jitsu tenha a técnica, havia um medo do suspeito vir a óbito.

"Ela dosava a força. Quando ele tentava morder, ela aumentava a força. Ele chegou a apagar duas vezes e ela só soltou quando os policiais algemaram", disse a mãe.

Jaqueline contou que a filha treina na academia há aproximadamente sete meses e está na primeira faixa ainda, a branca.

Em nota, a Polícia Militar informou que o suspeito teria retirado a parafusadeira do carro e tentado levar uma roçadeira quando foi impedido pela família. Em dado momento, a atleta de jiu-jitsu Ana Clara Dressel se aproxima por trás do homem e o imobiliza até a chegada dos policiais. O homem foi detido e levado à delegacia.