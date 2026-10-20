U2 fará show do intervalo em jogo da NFL na Netflix

Agora com direitos de transmissão da NFL, principal divisão de futebol americano do mundo, a Netflix anunciou, nesta terça-feira, 20, que o jogo de 25 de novembro entre Green Bay Packers e Los Angeles Rams contará com presença do U2. A banda irlandesa se apresentará no intervalo da partida.

U2 revela o nome de novo álbum, em comemoração ao 50º aniversário da banda

O pontapé inicial do jogo está marcado para às 22h, com o intervalo dependendo das paradas durante os dois primeiros quartos.

O show acontecerá dias depois do lançamento de Carnaval de Luz, novo álbum do U2 que será lançado no próximo dia 13. O disco dará origem à nova turnê da banda, que passará pelo Brasil em 2027.

O U2 já se apresentou em outras oportunidades em intervalos da NFL. Em 2002, Bono Vox e companhia tocaram durante o Super Bowl, final do campeonato. Quatro anos depois, eles fizeram show ao lado do Green Day no Superdome, onde as bandas apresentaram seu cover de The Saints Are Coming, do Skids.

Esse será o primeiro show do intervalo de um jogo na véspera do Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Anteriormente, a Netflix promoveu um show de Beyoncé na partida de Natal de 2024, com Snoop Dogg subindo ao palco no ano seguinte.