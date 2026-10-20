'A Fazenda 18': Confusão por fezes na cama termina com entrada de seguranças da Record

A madrugada desta terça-feira, 20, foi marcada por uma discussão entre participantes de A Fazenda 18, da Record. Ana Bruna Ávila tentou entrar no quarto com uma jarra de vidro cheia de água para molhar a cama de Catherine Boscoy, mas foi barrada por Mônica Fonseca. Diante do confronto na porta do dormitório, a equipe de segurança do reality, conhecida como "ninjas", precisou entrar na sede.

A confusão começou após Ana Bruna relatar que Catherine havia espalhado fezes da égua Serena sobre sua cama na Baia. Segundo os relatos sobre o episódio, Darlin Ferrattry também teria sido alvo da 'vingança'. Revoltada, Ana Bruna decidiu revidar e justificou a intenção diante das colegas: "Só vou fazer jus ao que fizeram na cama".

Ana Bruna acusa Mônica durante discussão

Ao tentar passar pela entrada do quarto, Ana Bruna foi impedida por Mônica, que se posicionou na porta para bloquear sua passagem. A discussão aumentou quando a modelo acusou a rival de tocar em sua mão.

"Não pega na minha mão. Cê tá louca? Não vai encostar em mim!", reclamou Ana Bruna.

Franciele Almeida também entrou no confronto e argumentou que as demais participantes não deveriam ser envolvidas na retaliação. "Você não vai jogar água nas nossas coisas. A gente não tem nada a ver com isso", afirmou.

Ana Bruna insistiu que pretendia molhar apenas a cama de Catherine. Com o impasse, os seguranças entraram na sede e se posicionaram perto da porta do dormitório.

"Eu quero entrar no quarto. Ela jogou na minha cama, e eu quero jogar na cama dela. É meu direito de ir e vir!", declarou a participante ao cobrar uma resposta da produção.

Ariela pede providências e Mônica diz se sentir ameaçada

Ariela Carasso tomou partido de Ana Bruna e pediu que a equipe do programa verificasse o que havia acontecido na porta. "Prenderam minha mão na porta, e eu quero que olhem agora", afirmou.

Mesmo com a presença dos seguranças, a discussão continuou. Ana Bruna voltou a acusar Mônica de segurá-la pelo braço, enquanto a rival pediu uma nova intervenção da equipe por se sentir ameaçada pela jarra de vidro.

"Ninja, se puder entrar novamente, eu tô me sentindo ameaçada aqui, porque ela tá com um copo", disse Mônica.

Punição deixa peões sem água encanada

A confusão teve consequências. Como punição, os peões ficarão 48 horas sem água encanada. A medida foi anunciada na tarde desta terça-feira, 20.

A regra do programa prevê punição para quem "colocar ou manipular inadequadamente água, detergentes, fezes, lixo, líquidos, cremes etc., em lugares inapropriados de maneira proposital".