Como músico austríaco conseguiu recuperar celular após ser agredido e roubado nos Jardins

O músico austríaco Stephan Koncz, da Orquestra Filarmônica de Berlim, que foi assaltado na tarde de segunda-feira, 19, na região da Avenida Paulista, na zona oeste de São Paulo, perseguiu os criminosos para tentar recuperar o celular. Dois suspeitos foram presos.

Koncz usava o celular nas proximidades do hotel em que estava hospedado, quando foi abordado por dois criminosos, no cruzamento da Rua Pamplona com a Alameda Santos, a poucos metros da Avenida Paulista.

Segundo o músico, os suspeitos o agrediram e arrancaram o celular de sua mão. Após o roubo, Koncz percebeu que um dos criminosos estavam com o aparelho e decidiu perseguir a dupla.

O músico correu atrás dos suspeitos e gritou socorro aos pedestres que caminhavam pela região. Durante a perseguição, um dos suspeitos teria jogado o celular na rua para tentar impedir a ação.

A cena chamou atenção de policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos (GARRA), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), e de equipes de motopatrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) que passavam pela região.

Os agentes conseguiram abordar os suspeitos e, durante a busca pessoal, encontraram o celular da vítima com um deles.

A dupla foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (DEATUR), onde o caso foi registrado como roubo circunstanciado. Os suspeitos seguem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, apesar da agressão sofrida, Koncz teve apenas uma lesão leve na mão. O austríaco, que é violoncelista, compositor, arranjador e regente, estava no Brasil para apresentações.

A Secretaria de Segurança Pública orienta os cidadãos a não reagirem em casos de roubo e manterem a calma. A Polícia Militar também orienta a ficar atento enquanto utiliza o celular nas vias públicas. Em caso de roubo, a orientação é registrar um Boletim de Ocorrência através do site e solicitar com urgência o bloqueio do aparelho junto à operadora.