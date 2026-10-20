TIM relança plano buscando abocanhar fatia do mercado de criadores de conteúdo

A TIM anunciou nesta terça-feira, 20, o relançamento do seu plano destinado a criadores de conteúdo, influenciadores e comunidades digitais. Surgido em 2010 com o nome TIM Beta, o plano foi rebatizado de Beta Creators, com o pacote de benefícios reformulado.

O objetivo da operadora é posicionar seus produtos e serviços dentro do crescente mercado de criação de conteúdos para redes sociais, fortalecendo a marca nesse universo digital. O Beta Creators também é um espaço de interação entre os clientes e a companhia para debate sobre experiência de uso do plano e oportunidades de melhorias no conjunto de benefícios.

A reformulação se soma a outras iniciativas da tele, como o lançamento ocorrido no primeiro semestre da TIM House, plataforma proprietária voltada a creators, com campanhas estruturadas e oportunidades de monetização.

O novo plano Beta Creators terá franquia de 50 GB (contra 32 GB da versão anterior), mais redes sociais inclusas, acesso ao Deezer Premium e ao programa de benefícios TIM Mais (com descontos e sorteios em lojas). O preço será de R$ 60 por mês. O manejo será feito pelo aplicativo Meu TIM, sem necessidade de um aplicativo específico, como acontecia antes.

Neste relançamento, foi mantida a dinâmica de acesso ao plano por meio de convites, que partem dos usuários que já eram assinantes deste plano, além de uma rede de influenciadores a serviço da companhia. Nessa mecânica, a pessoa interessada em ingressar no Beta Creator deve receber o convite, validar e pagar a mensalidade. A partir daí, o plano é liberado em até 48 horas.

"A gente lançou o TIM Beta lá trás com diferenciação dos demais planos no mercado, porque falava sobre construção de comunidade, engajamento e gamificação. Os clientes interagiam com a marca e o plano, gerando benefícios", afirmou Julia Marins, Diretora de Marketing do Pré-Pago da TIM, em coletiva de imprensa. "Queremos continuar tendo essa troca, buscando aperfeiçoar sempre os benefícios", emendou.

Nesta versão, a gamificação foi deixada de lado. O foco agora é maior nas redes sociais e na rede de influenciadores. "O plano, pela primeira vez, não estará disponível em nenhum outro canal de venda. Não estará em loja da TIM, em banca, em lugar nenhum. Ele será veiculado exclusivamente pelos influenciadores. São as pessoas que vão referender o plano e funcionar como canais de distribuição. É uma coisa completamente nova dentro de telecomunicações, saindo dos canais tradicionais", acrescentou a diretora de Marketing do Pré-Pago.

A TIM não divulgou quantos clientes da sua base fazem parte do TIM Beta, nem a quantidade de convites ou metas de usuários que busca atingir. A companhia chegou à metade de 2026 com 61,8 milhões de usuários de internet móvel, dos quais 28,2 milhões eram de pré-pagos e 33,7 milhões de pós-pagos.

Nos últimos anos, o pré-pago vem perdendo força na TIM e no mercado de telecomunicações como um todo, com o volume de recargas sob pressão e com a migração de clientes para planos pós-pagos mais rentáveis. Nesse contexto, a reformulação do Beta Creators tende a dar um novo fôlego a este segmento.

Por sua vez, os números globais da chamada creator economy, ou economia dos criadores de conteúdo, são gigantes, tendo o Brasil como um ótimo exemplo dessa força. Segundo estudo da Influencer Marketing Hub, criadores brasileiros têm a segunda maior fatia global em termos de volume de posts patrocinados (14,5%), atrás somente dos Estados Unidos (22,7%). Em quantidade de criadores de conteúdo no Instagram, o Brasil tem cerca de 3,8 milhões, 15,8% da participação global. Em outras plataformas, também está entre os primeiros dos rankings.