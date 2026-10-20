IBGE é autorizado a abrir 325 vagas temporárias

Os classificados serão chamados para trabalhar nas pesquisas estatísticas realizadas por telefone.
Vagas autorizadas:
- 276 vagas para agente de pesquisa por telefone, de nível médio;
- 49 para supervisor de pesquisa por telefone, de nível superior.
A autorização foi concedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na Portaria nº 70/2026.
As contratações dos aprovados serão por tempo determinado, mas a portaria não especifica a duração.
O prazo de contratação, bem como as possíveis prorrogações, devem ser justificadas pela necessidade de conclusão das atividades definidas pelo IBGE. As remunerações também serão definidas pelo instituto.