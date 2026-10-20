Hunter Schafer, de 'Euphoria', revela cirurgia de redesignação sexual e comenta experiência

Hunter Schafer, a Jules da série Euphoria, revelou ter passado por cirurgia de redesignação sexual. Em entrevista à Elle, a atriz descreveu a experiência como "incrível".

"Fiz uma cirurgia de redesignação sexual em dezembro, que foi incrível, e eu adorei", disse a atriz.

"Como eu disse, por muito tempo abracei a minha parte de gênero expansivo e realmente queria tentar fazer com que aquele corpo anterior funcionasse, porque achava que havia algo muito legal e incrível nele", completou Schafer.

A americana relata que, em diversas ocasiões, enfrentou o desafio de conciliar o ideal teórico de uma "utopia queer" com a realidade que vivenciava no dia a dia, além da forma como desejava se expressar no mundo.

A atriz disse que, para ela, a transição médica foi decisão mais adequada, porém, cada pessoa trans tem uma trajetória própria.

Em cirurgias de redesignação sexual existem procedimentos que modificam os órgãos genitais e as características físicas de uma pessoa. O principal objetivo é aproximar a identidade de gênero à sua aparência.