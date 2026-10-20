Futebol feminino: premiação revela finalistas a melhor técnico do ano

Os finalistas da categoria Melhor Treinador da temporada no futebol feminino brasileiro no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas foram revelados nesta terça-feira (20). São eles: Thiago Viana (São Paulo), Felipe Freitas (Bahia) e Fabi Guedes (Atlético-MG).

Campeão brasileiro pelo Tricolor paulista, Thiago Viana está no comando são-paulino desde 2023, sendo o técnico que mais vezes dirigiu a equipe na história (144 jogos). Em 2026, as Soberanas ainda brigam pelos títulos da Copa do Brasil (estão nas quartas de final) e do Campeonato Paulista (enfrentam o Santos no play-in, uma repescagem que dá vaga às semifinais).

O Bahia de Felipe Freitas é justamente o adversário do São Paulo na Copa do Brasil, tendo, inclusive, vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Batistão, em Aracaju. O treinador dirige as Mulheres de Aço desde 2024 e fez história ao levar o time às semifinais do Brasileirão deste ano. Foi a segunda temporada seguida em que a equipe baiana atingiu o mata-mata da competição nacional.

O Atlético-MG de Fabi Guedes também está nas quartas da Copa do Brasil. Ela era auxiliar de Humberto Simão no Red Bull Bragantino quando assumiu as Vingadoras em 2025. Sob comando da treinadora, a equipe mineira retornou à elite do Brasileirão e alcançou a permanência sem maiores sustos nesta temporada, sequer entrando na zona de rebaixamento durante o torneio.

Os profissionais foram escolhidos por representantes dos clubes que fazem parte da elite do futebol feminino nacional: a capitã do time, o(a) treinador(a) e um(a) dirigente responsável pela modalidade. Pelo regulamento do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, os votos não poderiam ser dados a integrantes da própria agremiação.

Os vencedores desta e das outras categorias serão conhecidos em cerimônia no próximo dia 15 de novembro, no Museu do Futebol, em São Paulo. Os finalistas começaram a ser revelados pela organização da premiação na última segunda-feira (19), com o anúncio das três candidatas ao posto de Jogadora Revelação da temporada.

Também serão eleitos os ganhadores dos prêmios de Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Seleção da Temporada. Há, ainda, a categoria Futebol Feminino Contra o Feminicídio, que reconhece o clube que melhor promoveu ações de enfrentamento à violência contra a mulher.