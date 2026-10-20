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Homem é morto a facada durante roubo de celular após ser cercado por cinco pessoas em SP

Um homem foi morto após ser abordado por cinco suspeitos em uma tentativa de roubo na noite do último domingo, 18, na Avenida Celso Garcia, no Brás, centro de São Paulo. A polícia investiga o caso, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP).

De acordo com a pasta, os cinco suspeitos tentaram levar o celular do homem. A vítima reagiu e foi golpeada com uma faca por um dos indivíduos.

Em seguida, o homem foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 8° DP (Brás).

O caso é investigado pelo 12º Distrito Policial (Pari), que realiza diligências e atua para identificar, localizar e prender os envolvidos.

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