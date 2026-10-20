Perseguição termina em tiroteio e deixa dois feridos no Centro

fotogaleria

A investigação começou após um roubo recente no Túnel Rebouças. De acordo com a corporação, informações de inteligência indicaram que integrantes de uma das quadrilhas planejavam cometer novos crimes nesta terça-feira. Durante as diligências, os agentes localizaram os suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação das equipes.Um dos homens, que não teve a identidade divulgada, foi baleado e preso. Ele recebeu atendimento médico. Outros dois suspeitos conseguiram escapar para o interior da comunidade. Segundo a Polícia Civil, um deles também pode ter sido atingido por disparos. As equipes continuavam as buscas pelos fugitivos.Durante a ocorrência, uma pessoa que passava pela região foi atingida por um disparo na perna. Informações preliminares apontam que os ferimentos não foram graves. A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).As primeiras informações sobre o confronto indicavam que os policiais perseguiam ocupantes de um veículo que teriam atirado contra um agente na área do 16º BPM, na Zona Norte. Durante a fuga, o carro entrou na comunidade do São Carlos, onde houve uma breve troca de tiros.A Polícia Civil informou que a operação faz parte de uma ofensiva para combater grupos envolvidos em roubos na região. As circunstâncias do confronto e a participação dos suspeitos seguem sob apuração.