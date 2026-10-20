Perseguição termina em tiroteio e deixa dois feridos no Centro

Uma perseguição realizada por policiais civis terminou em troca de tiros nas proximidades da comunidade do Morro do São Carlos, na região central do Rio, nesta terça-feira (20). Um suspeito foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir para o interior da comunidade. Um pedestre também foi atingido por um disparo na perna.
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Segundo a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) realizavam uma operação contra quadrilhas especializadas em roubos de veículos que atuam na região. Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil e recuperaram um carro roubado.
Segundo a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) realizavam uma operação contra quadrilhas especializadas em roubos de veículos que atuam na região. Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil e recuperaram um carro roubado.
A investigação começou após um roubo recente no Túnel Rebouças. De acordo com a corporação, informações de inteligência indicaram que integrantes de uma das quadrilhas planejavam cometer novos crimes nesta terça-feira. Durante as diligências, os agentes localizaram os suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação das equipes.
Um dos homens, que não teve a identidade divulgada, foi baleado e preso. Ele recebeu atendimento médico. Outros dois suspeitos conseguiram escapar para o interior da comunidade. Segundo a Polícia Civil, um deles também pode ter sido atingido por disparos. As equipes continuavam as buscas pelos fugitivos.
Durante a ocorrência, uma pessoa que passava pela região foi atingida por um disparo na perna. Informações preliminares apontam que os ferimentos não foram graves. A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
As primeiras informações sobre o confronto indicavam que os policiais perseguiam ocupantes de um veículo que teriam atirado contra um agente na área do 16º BPM, na Zona Norte. Durante a fuga, o carro entrou na comunidade do São Carlos, onde houve uma breve troca de tiros.
A Polícia Civil informou que a operação faz parte de uma ofensiva para combater grupos envolvidos em roubos na região. As circunstâncias do confronto e a participação dos suspeitos seguem sob apuração.