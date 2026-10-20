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Quem era Jefferson da Linave, secretário municipal morto na Avenida Brasil

Empresário do setor de transportes, ele teve mais de 20 anos de vida pública e comandava a pasta de Desenvolvimento Econômico de Queimados

Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, tinha 51 anos,
Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, tinha 51 anos, -
A morte do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, encerrou uma trajetória de mais de duas décadas na política da Baixada Fluminense. Aos 51 anos, o empresário e ex-vereador morreu após ser baleado durante uma abordagem de policiais militares na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte, na noite de segunda-feira (19). Casado e pai de uma filha, ele também atuava nos setores de transporte e mercado imobiliário.
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Filiado ao Democracia Cristã (DC), Jefferson disputou cinco eleições ao longo da carreira e conquistou três mandatos na Câmara Municipal de Queimados. A primeira candidatura ocorreu em 2004, quando concorreu pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e foi eleito com pouco mais de 800 votos.

Quatro anos depois, em 2008, voltou a conquistar uma vaga no Legislativo municipal. Em 2010, tentou chegar à Câmara dos Deputados, mas não conseguiu se eleger.

Entre 2011 e 2019, Jefferson ficou fora dos cargos eletivos. O retorno à política ocorreu em 2020, quando foi novamente eleito vereador em Queimados. Na eleição municipal de 2024, porém, não obteve votos suficientes para permanecer na Câmara.

Após a disputa, foi nomeado pelo prefeito Glauco Kaizer para comandar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, função que exercia quando morreu. Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral em 2024, Jefferson informou possuir patrimônio próximo de R$ 1 milhão.
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Morte na Avenida Brasil

Jefferson foi baleado na noite de segunda-feira, nas proximidades da estação do BRT Marinha Mercante, na Penha. Ele estava sozinho em um carro da marca BYD quando ocorreu a abordagem policial.

Segundo informações iniciais, o secretário teria recebido uma ordem de parada que não teria sido obedecida. Testemunhas relataram disparos na região, e vídeos divulgados nas redes sociais mostram policiais atirando em direção ao veículo. A dinâmica da ocorrência ainda é investigada.

A Polícia Civil realizou perícia no local, apreendeu as armas dos policiais envolvidos e analisa imagens das câmeras corporais. Por determinação do governador em exercício, Ricardo Couto, os agentes foram afastados das funções durante a apuração.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os policiais envolvidos prestaram depoimento, e as autoridades buscam esclarecer as circunstâncias dos disparos.

Velório e sepultamento

A Prefeitura de Queimados lamentou a morte do secretário e manifestou solidariedade à esposa, à filha e aos demais familiares. O prefeito Glauco Kaizer também publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais.

O velório de Jefferson está previsto para esta terça-feira (20), a partir das 14h45, na Capela A. O sepultamento está marcado para as 16h45, no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.

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