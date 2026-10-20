Quem é Tiago Pessôa? Mariana Ximenes conheceu novo namorado há 25 anos

Mariana Ximenes comentou o relacionamento com o executivo do mercado financeiro Tiago Pessôa. A atriz contou em entrevista ao gshow que conheceu o namorado há 25 anos.

"Nós nos conhecemos jogando uma partida de handebol, numa competição entre colégios, isso há muito tempo", relembrou a artista. "Nunca mais nos vimos. E nos reencontramos, agora, 25 anos depois. É um encontro de almas."

"Ter um lindo encontro nesta vida é muito raro! E estou vivendo um encontro desse, extremamente especial, maduro. Como disse Carla Madeira: 'É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado'. O amor é um supercombustível!", se declarou.

Quem é Tiago Pessôa?

Tiago Pessôa, de 46 anos, é um executivo do mercado financeiro que ganhou maior visibilidade na imprensa recentemente após assumir relacionamento com a global. Ao contrário da namorada, ele leva uma vida mais discreta, atua no setor de investimentos e vive nos Estados Unidos.

Nascido em São Paulo, ele é formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, Pessôa trabalha em Nova York, no banco de investimentos Morgan Stanley.

Ele é pai de dois filhos e já foi casado.