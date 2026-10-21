Policiais militares relatam passagem por três bloqueios

Os policiais envolvidos na abordagem prestaram depoimento. De acordo com os agentes do 22º BPM (Maré) Jefferson não obedeceu à determinação para desligar o motor e sair do automóvel.

Os militares relataram que ouviram tiros durante a ação e que um policial atirou contra a roda traseira do carro, que passou por três pontos de bloqueio policial.

A perseguição terminou perto da Passarela 14, onde o veículo colidiu com uma mureta. Conforme os depoimentos, Jefferson tentou dar ré, momento em que policiais efetuaram novos disparos contra os pneus do automóvel.

Um integrante do Batalhão Tático de Motociclistas, que participava do cerco, disse ter disparado sete vezes com um fuzil. O militar justificou a ação alegando que identificou uma situação de perigo iminente. Após a imobilização do carro, Jefferson foi encontrado baleado e morto.