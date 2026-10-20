Inter e Bragantino avançam às semifinais da Copa do Brasil Feminina

A Copa do Brasil Feminina conheceu, na noite desta terça-feira (20), os dois primeiros times classificados para as semifinais. O Internacional avançou nos pênaltis após novo empate com o Atlético-MG - desta vez sem gols, na Arena MRV. Já o Red Bull Bragantino fez valer a vantagem do jogo de ida e deixou para trás a Ferroviária, mesmo com a derrota por 3 a 2 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Na última quarta-feira (14), Gurias Coloradas e Vingadoras ficaram no 1 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre. No jogo desta terça (20), em Belo Horizonte, a melhor chance durante o tempo normal foi uma cabeçada da zagueira Débora, que a goleira Maike Weber desviou para a trave, aos três minutos do segundo tempo, evitando que o gol do time gaúcho.

Nas penalidades, o Atlético-MG começou melhor, com a meia Kaiuska acertando a primeira conversão e a atacante Sole Jaimes batendo para fora. Na terceira série de cobranças, a zagueira Giovanna Barraca chutou ao lado da meta colorada e Débora igualou a disputa.

Na sequência, a volante Laura Maria acertou o travessão e Bianca Martins converteu, colocando o Inter à frente. A também zagueira Karen Cristina manteve o Galo vivo no confronto, mas a atacante Caty não desperdiçou a quinta e última cobrança das gaúchas, que venceram por 4 a 3 e comemoraram a vaga inédita nas semifinais.

Festa no interior

Mais cedo nesta terça (20), a classificação das Bragantinas foi decidida graças a vitória da última segunda-feira (12), por 2 a 0, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Na soma dos placares dos jogos de ida e volta, deu Massa Bruta por 4 a 3.

A Ferroviária, que tinha de ganhar por três ou mais gols no tempo normal, aproveitou um erro defensivo para abrir o placar em Bragança Paulista (SP). Aos 11 minutos, a volante Maressa interceptou o tiro de meta cobrado pela zagueira Maressa e acionou Fátima Dutra. Da meia-lua, a lateral finalizou no canto esquerdo da goleira Karol Alves.

O empate das anfitriãs levou apenas dois minutos para sair. Aos 13, a lateral Tamires avançou pela esquerda e encontrou Mylena na intermediária. A meia carregou a bola até a entrada da área e chutou no canto esquerdo da goleira Luciana.

As visitantes voltaram a frente no primeiro minuto da etapa final, novamente com Fátima Dutra. A lateral cobrou falta na área pela esquerda, a bola passou por toda a defesa do Massa Bruta, quicou no gramado quase em cima da linha e surpreendeu Karol Alves, entrando direto no gol.

A resposta das Bragantinas, mais uma vez, não tardou. Aos dez, a atacante Dos Santos cortou o lançamento da meia Rafa Mineira pela esquerda, mas a tentativa de recuo para a zagueira Luana não funcionou. A atacante Duda Rodrigues aproveitou para concluir na saída de Luciana. A goleira ainda tocou na bola, mas não evitou o empate.

Dos Santos acabou se redimindo aos 28 minutos, cruzando pela esquerda para a atacante Rhaissa, de cabeça, fazer o terceiro da Ferroviária. As Guerreiras Grenás pressionaram, mas o gol que levaria o duelo aos pênaltis não saiu. Melhor para o Massa Bruta, que chega pela primeira vez às semifinais da Copa do Brasil.

Faltam dois

O terceiro classificado sai do duelo entre São Paulo e Bahia, que jogam nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). As Mulheres de Aço têm a vantagem do empate por terem vencido a partida de ida, na última sexta-feira (16), por 2 a 1 no Batistão, em Aracaju.

A última vaga será decidida no clássico entre Fluminense e Flamengo, que se reencontram no Luso-Brasileiro na quinta-feira (22), às 19h. Uma semana antes, também no Rio de Janeiro, as Tricolores ganharam por 2 a 1 e passam de fase até mesmo em caso de empate.

Os confrontos das semifinais serão definidos em sorteio marcado para sexta-feira (23), às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Na ocasião, também serão definidos os mandos para os jogos de ida e volta.