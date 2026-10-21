Filho de Gisele Nascimento, suspeito de matar tio, se apresenta à delegacia

O filho da cantora gospel Gisele Nascimento, Israel Nascimento Teixeira , suspeito de matar o próprio tio a tiros, se apresentou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acompanhado do advogado da família nesta terça-feira (20). Ele prestou depoimento e foi liberado em seguida.

O crime aconteceu no último sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste. A vítima, Thiago de Mattos Teixeira, foi enterrada no Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste, na tarde de segunda-feira (19).



Segundo o advogado de Gisele, Israel agiu para defender a mãe das agressões cometidas pelo ex-cunhado e teria atuado em legítima defesa.



Ao DIA, o advogado de defesa Max da Costa explicou que Gisele tinha ido à casa da família do ex-marido, o pastor Rogério Gentil, para buscar os filhos, que passaram o dia com o pai. Ela entrou na residência para cumprimentar a ex-sogra, mas foi surpreendida com a chegada de Thiago, que começou a agredi-la na frente de todos.



De acordo com o advogado, ninguém conseguiu conter Thiago, já que ele era forte, tinha quase dois metros de altura e praticava muay thai. Ao ver a mãe ser agredida, Israel teria pegado a arma do pai, que é policial civil aposentado, e atirado contra o tio, que chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D'Or, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, a filha de Gisele, Isabela Nascimento, também confirmou que o irmão atirou no tio para defender a mãe.

"Quem não presenciou tudo o que aconteceu não tem o direito de opinar ou de falar. Eu vi tudo! O meu irmão só estava defendendo a minha mãe. Eu estou muito mal pelo meu tio. Foi uma fatalidade e uma tragédia, mas foi legítima defesa. Peço que orem por todos nós! Minha mãe foi agredida sim", escreveu ela nos Stories, do Instagram, colocando o versículo de Salmos 23:2-4 na sequência.

Na ocasião, policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Mário Larrúbia. No local, os agentes receberam a informação de que um homem havia sido atingido por tiros após um desentendimento.

Caso gerou desentendimento na família



O caso provocou um desentendimento público entre Gisele e Deborah William, irmã de Thiago. No domingo (18), Deborah criticou a presença da ex-cunhada na residência da família e afirmou que não deseja mais manter contato com ela.



Deborah chegou a questionar a ida da artista ao local e a acusou de agravar o conflito familiar. Ela também lamentou a morte do irmão e destacou o sofrimento da mãe, que perdeu um filho. Apesar das críticas à ex-cunhada, ela afirmou que mantém carinho pelos sobrinhos.



Gisele e Rogério anunciaram a separação em junho de 2025, após mais de 20 anos juntos. Thiago era irmão do pastor e, portanto, tio dos filhos do ex-casal.



As circunstâncias da morte seguem sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).