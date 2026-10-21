Cultura Inglesa Festival 2026 recebe aclamado espetáculo 'Famehungry' e Agnes Nunes

O Cultura Inglesa Festival, já tradicional na programação cultural de São Paulo, chega à 29ª edição com diversas atrações de teatro, música e até rodas de conversa. O evento, que acontece a partir desta quarta-feira, 21, e segue até o dia 31 de outubro, terá uma parceria inédita com o Masp e a apresentação de Famehungry, peça britânica sobre o impacto das redes sociais nos jovens.

A programação não se limita apenas ao centro expandido da capital paulista. Há eventos na unidade da Cultura Inglesa em Paraisópolis, onde há um projeto social com curso de inglês gratuito, por exemplo, na unidade de Campinas e no Museu Nacional da República, em Brasília, onde ocorre a Parada do Orgulho PcD Brasil, entre outros lugares.

Natalia Mallo, coordenadora de programação de festival, conta que o objetivo é promover um diálogo - e não necessariamente uma "mistura" - entre as culturas de língua inglesa e brasileira. Segundo ela, os espetáculos internacionais do evento têm uma curadoria feita no Festival de Edimburgo.

"Nós trazemos um espírito de colaboração e isso é uma transformação mais recente do festival", explica. "Talvez, no passado, tinha mais essa ideia de 'importação', de trazer coisas de lá para cá. Agora mantivemos a ideia de trazer, mas trazer para dialogar, para somar e para cocriar."

A programação se divide em espaços como o Vão Livre do Masp, Sesc 24 de Maio, Casa Natura Musical, Cinemateca Brasileira, Centro Brasileiro Britânico (CBB) e até o Sesc Santos. Boa parte da programação é gratuita, mas há espetáculos pagos. Veja a seguir alguns dos destaques do evento.

CIF Talks

O evento começa nesta quarta, 21, com duas rodas de conversa sobre temas atuais no CBB. Às 15h, a artista britânica Louise Orwin, que se apresenta em Famehungry, se une à psicanalista Marília Velano e ao relações públicas Haron Miquilno para uma conversa sobre juventude, saúde mental e redes sociais. A peça protagonizada por Louise é a disparadora da conversa.

Logo em seguida, às 17h, a jornalista Daniela Vianna, a advogada Cleicí Patauá e a ativista Lara Bonfim debatem o tema da juventude e crise climática. Elas partem do espetáculo A Citizen's Assembly, de Andy Smith, que também faz parte da programação e propõe uma intervenção artística sobre a emergência climática.

Os ingressos para ambas as mesas são gratuitos, mas é preciso preencher um formulário para garantir o lugar.

Natalia diz que o objetivo das mesas do CIF Talks é contextualizar temas da programação. "E a programação também responde a preocupações do nosso tempo que queremos abraçar", comenta.

Famehungry

O espetáculo protagonizado por Louise Orwin é o grande destaque na programação internacional. Famehungry acontece, simultaneamente, no teatro e em uma live no TikTok para questionar o lugar da arte performática na era digital.

A peça surgiu depois de uma crise existencial da atriz e um contato com uma jovem tiktoker com mais de 50 mil seguidores. No Brasil, o festival espera que a trama gere debates sobre temas como o ECA Digital, em vigor desde março.

O espetáculo será apresentado no sábado, 24, no Sesc Santos, e nos dias 30 e 31 de outubro no Sesc 24 de Maio. É necessário adquirir ingressos para a peça, no valor de R$ 40 (inteira) em Santos e de R$ 50 (inteira) em São Paulo.

A Citizen's Assembly

O espetáculo ocorre em cinco unidades da Cultura Inglesa: em Santo Amaro, no Tatuapé, em Itaquera, em Campinas e na Faculdade Cultura Inglesa, em Higienópolis. A Citizen's Assembly se descreve como "uma peça de teatro fora do comum". Os personagens são interpretados pelo próprio público presente, que vive pessoas que discutem emergências climáticas em seus territórios, e, durante os três atos, há a produção de uma carta-manifesto.

Slam do Corpo

O slam é uma linguagem explorada pelo Cultura Inglesa Festival há cinco anos e foi proposital que o Slam do Corpo fosse o escolhido para marcar a primeira parceria da Cultura Inglesa com o Masp. "Quando tivemos essa aproximação com o Masp para ocupar o vão, pensamos em trazer a linguagem do slam, porque ela pertence ao espaço público", afirma Natalia.

O projeto também é a primeira batalha de poesia entre poetas surdos e ouvintes criada no Brasil. A iniciativa tem coordenação de Léo Castilho e Érika Mota e reúne duplas de poetas que se apresentam, simultaneamente, em Libras e em português.

A performance acontece na sexta, 23, às 18h, com duas horas de duração e um júri escolhido na hora. A participação é gratuita.

De Volta para o Futuro

O clássico dos anos 1980 terá uma sessão ao ar livre na Cinemateca Brasileira no dia 30, às 20h. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar ingressos no local 1h antes.

Cheese and Guava or Romeo and Juliet

O espetáculo da Cia. Cênica, de São José do Rio Preto, propõe uma mistura inusitada entre Roberto Carlos e Shakespeare. A peça, apresentada em formato bilíngue, parte do clássico Romeu e Julieta e de canções do cantor brasileiro para propor discussões como colonialismo e divisão cultural.

Cheese and Guava será apresentada no dia 31 de outubro no CBB, às 14h e às 17h. Os ingressos são gratuitos, distribuídos 1h antes de cada sessão.

Show com Agnes Nunes

A cantora encerra a programação do festival no dia 31 de outubro, às 21h, no projeto CIF in Concert. Agnes inclui músicas de seu álbum O Amor e Suas Variáveis e também um repertório em inglês.

"Queríamos uma artista jovem e que estivesse em ascensão, nesse momento de carreira superinteressante que a Agnes está", comenta Natalia sobre a escolha pela cantora.

O show acontece na Casa Natura Musical e terá toda a renda da bilheteria será destinada a ações em Paraisópolis, onde a Cultura Inglesa mantém uma unidade social com cursos gratuitos de inglês. As entradas custam R$ 60 (inteira).

Serviço: 29º Cultura Inglesa Festival

Quando: De 21 a 31 de outubro de 2026

Onde: Vão Livre do Masp, Sesc 24 de Maio, Casa Natura Musical, Cinemateca Brasileira, Centro Brasileiro Britânico (CBB), unidades da Cultura Inglesa, Sesc Santos, Cultura Inglesa Campinas e Museu Nacional da República.

Quanto: Gratuito ou valores de acordo com a atração. A programação completa pode ser conferida aqui.