ONU diz que mundo perde luta para conter mudança climática e cita EUA como principal vilão

Perdendo mais terreno na luta contra as mudanças climáticas, a humanidade caminha para um mundo mais quente do que especialistas projetavam no ano passado - e os Estados Unidos são um grande motivo para isso, afirma um novo relatório das Nações Unidas.

Mesmo que todos os países façam o que prometeram para reduzir as emissões que retêm calor, a Terra provavelmente ainda vai aquecer mais 2,2 graus Fahrenheit acima das temperaturas atuais, segundo a atualização de quarta-feira dos cálculos climáticos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Isso é cerca de dois décimos de grau Fahrenheit a mais do que as projeções do ano passado feitas pela mesma equipe científica.

"Este é um resultado pior do que o esperado no ano passado, em decorrência da retirada formal dos Estados Unidos da América do Acordo de Paris e de estimativas revisadas das emissões históricas", disse o relatório.

O documento também responsabiliza os Estados Unidos pelo aumento das emissões no ano passado, dizendo que todas as outras 20 principais economias reduziram sua poluição de carbono ou, ao menos, desaceleraram o crescimento da quantidade de dióxido de carbono lançada pela queima de carvão, petróleo e gás.

"Em termos de magnitude, o aumento nos Estados Unidos da América (133 megatoneladas de CO2 equivalente) superou em muito o de todos os demais países e foi impulsionado por maior demanda de eletricidade e por um retorno da geração de energia a carvão", afirma o relatório. Os 124 países que aumentaram as emissões - sem contar os 63 que reduziram, como a maioria das nações europeias - adicionaram 189 milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2025, e 70% desse aumento veio dos EUA, segundo o documento.

Os Estados Unidos estão "a todo vapor tentando bloquear as renováveis enquanto promovem e subsidiam ativamente o carvão sujo - e sua diplomacia tenta fazer com que outros países também recuem na ação. Está olhando para o fogo, negando que exista fogo e depois jogando mais gasolina nele", disse o cientista climático australiano Bill Hare, CEO da Climate Analytics, que mede os planos de combate ao clima dos países. Ele não participou do relatório da ONU, mas, como vários outros cientistas externos, disse que ele é cientificamente sólido.

Muito além da meta climática de Paris

Os novos cálculos dizem que, se os países cumprirem tudo o que prometem nos planos de combate ao clima que apresentaram às Nações Unidas, até 2100 o planeta estará 2,6 graus Celsius (4,7 graus Fahrenheit) mais quente do que nos tempos pré-industriais. Se o mundo continuar na trajetória atual - sem as promessas nacionais - ficará 2,8 graus Celsius (5 graus Fahrenheit) mais quente do que na segunda metade do século 19, o mesmo que a projeção do ano passado.

Ambas as temperaturas passam muito da meta de menos de 2 graus Celsius (3,6 graus Fahrenheit) e, de preferência, 1,5 grau Celsius (2,7 graus Fahrenheit), adotada pelo pacto climático de Paris de 2015. O mundo está hoje cerca de 1,4 grau Celsius (2,5 graus Fahrenheit) acima dos níveis pré-industriais e, no início deste ano - e novamente neste relatório - autoridades da ONU reconheceram que não há como limitar o aquecimento à meta de 1,5 grau que haviam abraçado. Em vez disso, elas depositam esperança em limitar o aquecimento a cerca de 1,8 grau Celsius (3,2 graus Fahrenheit) e depois, de alguma forma, retirar dióxido de carbono suficiente do ar para reduzir as temperaturas de volta a 1,5 grau.

O mundo está ficando "perigosamente aquém" até mesmo dessas metas, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, "mas temos as ferramentas para mudar de rumo e recuar à beira do abismo". Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado