'Glee' vai ganhar reboot; veja o que se sabe sobre o retorno da série musical

O coral do McKinley High pode voltar a cantar. A série Glee, que marcou a televisão entre 2009 e 2015, ganhará uma nova versão produzida pela 20th Television e destinada às plataformas Disney+ e Hulu. A retomada da produção criada por Ryan Murphy foi aprovada pelos serviços de streaming, mas ainda não teve detalhes sobre elenco, história ou previsão de estreia divulgados.

O projeto marca o retorno de uma das séries musicais mais populares da televisão dos anos 2000. Ao longo de seis temporadas, a trama acompanhou estudantes de uma escola de Lima, no estado norte-americano de Ohio, que encontravam no coral uma forma de enfrentar conflitos da adolescência, relacionamentos e questões de identidade.

Além das apresentações musicais, Glee ficou conhecida por abordar temas como sexualidade, racismo, deficiência e saúde mental, nem sempre sem controvérsias. As versões de músicas famosas também se tornaram parte da identidade da produção, com interpretações de faixas como Don't Stop Believin', Teenage Dream, River Deep, Mountain High e Smooth Criminal.

O que se sabe sobre o reboot de 'Glee'?

Até o momento, as informações oficiais sobre a nova versão são limitadas. De acordo com a Variety, a produção ficará a cargo da 20th Television e será disponibilizada pelo Hulu e pelo Disney+, mas não foram anunciados o formato da história, os personagens que estarão na trama ou a data de lançamento.

Em entrevista recente ao Entertainment Tonight, Murphy contou que já escreveu um roteiro para o projeto ao lado de Brad Falchuk e Ian Brennan, colaboradores da série original. O criador também revelou que entrou em contato com cerca de dez integrantes do elenco anterior para conversar sobre a possibilidade de retorno.

"É muito especial, e todos tinham muitas perguntas, mas estavam muito entusiasmados com a ideia", afirmou Murphy, ao comentar as conversas com os antigos colegas.

Ainda não há confirmação de quais atores participarão da nova produção. A possibilidade de reencontrar integrantes do elenco original, porém, já começou a movimentar os fãs da série.

Lea Michele demonstra interesse em voltar

Uma das atrizes mais associadas à produção, Lea Michele, que interpretou Rachel Berry, já declarou que gostaria de participar de um eventual retorno de Glee.

Em entrevista ao E! News, a artista afirmou que mantém um vínculo afetivo com a série e com seu criador. "Eu amo Glee. Sempre vou amar Glee. Amo Ryan Murphy. A série ocupa um lugar muito especial no meu coração", disse.

Michele também declarou que acompanharia Murphy em novos projetos. Apesar da manifestação de interesse, sua participação no reboot ainda não foi confirmada oficialmente.

Outro integrante do elenco original, Chris Colfer, intérprete de Kurt Hummel, comentou a possibilidade de uma retomada em entrevista ao Bustle. O ator ressaltou que produzir novos episódios seria uma tarefa complicada após a morte de Naya Rivera, que viveu Santana Lopez.

"Foi uma série muito difícil de fazer, e seria muito difícil fazê-la agora que Naya se foi", afirmou Colfer.

Mortes de integrantes do elenco marcaram a história da série

A possibilidade de reunir parte do elenco também traz à tona as perdas que atingiram a comunidade de Glee ao longo dos anos.

Cory Monteith, que interpretava Finn Hudson, morreu em 2013, aos 31 anos, em decorrência de uma overdose. Na época, a série ainda estava no ar, e a morte do ator teve impacto na produção e em seus colegas.

Em 2018, Mark Salling, intérprete de Noah Puckerman, morreu aos 35 anos. O ator havia se declarado culpado de posse de material de abuso sexual infantil antes de morrer.

Já Naya Rivera, que deu vida a Santana Lopez, morreu em 2020, aos 33 anos, após se afogar em um lago na Califórnia. Segundo as autoridades, ela conseguiu salvar o filho, que estava com ela na água, antes de desaparecer.