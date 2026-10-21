Celulite facial: entenda a infecção que causou internação de Pedrinho, presidente do Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, foi internado na terça-feira, 20, com celulite facial, e não acompanhou a partida entre o clube o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana.

A hospitalização do dirigente gerou um aumento nas buscas pela doença no Google, conforme dados do Google Trends:

O quadro é diferente da celulite estética. Enquanto esta é uma alteração da organização da gordura e das fibras que sustentam a pele, levando ao aspecto de "casca de laranja", a celulite facial consiste em uma infecção bacteriana aguda que requer tratamento médico.

A infecção ocorre quando determinadas bactérias conseguem ultrapassar a barreira de proteção da pele - por meio de pequenos cortes, feridas ou fissuras, por exemplo - e atingir o tecido subcutâneo.

"Pode ter origem em infecções dentárias, especialmente quando há comprometimento da raiz do dente ou dos tecidos ao redor", exemplifica Eidi Motta Cardoso, dermatologista e fundadora do Dermacentro.

O termo 'facial' indica apenas a localização do quadro. "Essa infecção pode ocorrer em qualquer parte do corpo, sendo mais comum nas pernas", diz Rafael Parisi, dermatologista do Hospital Brasília, da Rede Américas.

Os principais sintomas da doença são dor, vermelhidão com limites pouco definidos, inchaço e aumento da temperatura da pele. Também podem surgir febre, calafrios e mal-estar.

O diagnóstico é feito a partir da avaliação da pele, dos sintomas e da evolução do quadro. Em alguns casos, o médico pode complementar a investigação com exames laboratoriais e de imagem, afirma a dermatologista Carolina Haddad, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Riscos

Quando tratada precocemente, a condição costuma evoluir de maneira favorável. Sem o cuidado adequado, porém, ela implica riscos. "(A bactéria) Pode se disseminar para outras regiões, inclusive de forma sistêmica pelo sangue, causando infecções generalizadas", diz Carolina.

Quando a infecção se dissemina para tecidos mais profundos ou forma abscessos (acúmulos de pus), a gravidade do quadro aumenta. "Pode ocorrer sepse, uma resposta desregulada do organismo à infecção que compromete o funcionamento dos órgãos", alerta Parisi.

Além disso, se a infecção ocorre na face, há risco de afetar os olhos ou mesmo evoluir para meningite. "Em situações graves, a celulite facial pode comprometer a visão, atingir estruturas dentro da órbita ocular ou, mais raramente, provocar complicações intracranianas", diz Eidi.

"Alterações da visão, dor ao movimentar os olhos ou piora rápida do inchaço são sinais de alerta e precisam de avaliação imediata", afirma Carolina.

Tratamento

O primeiro passo diante da suspeita de celulite facial é procurar atendimento médico. O dermatologista poderá avaliar a gravidade do quadro e definir se o tratamento deve ser realizado em casa ou requer internação.

"O tratamento é feito com antibióticos, escolhidos conforme a localização, a gravidade e as características do paciente", comenta Parisi. Ele acrescenta que, quando há abscesso associado, pode ser necessária também a drenagem do pus.

Casos que exigem internação são aqueles em que a infecção progride rapidamente. Parisi diz que a hospitalização também pode ser necessária quando há suspeita de complicações, falta de resposta ao tratamento inicial ou necessidade de antibiótico intravenoso.

"Muitas vezes, mesmo sem ter um caso de gravidade muito grande, a gente interna para prevenir que o quadro evolua de forma pior. Acredito que tenha sido o caso do presidente do Vasco", comenta Carolina.

Tem como prevenir?

A prevenção da celulite facial consiste em manter a integridade da pele. Isso significa ter uma higiene adequada, lavar bem as mãos, limpar e cuidar de pequenos ferimentos, hidratar áreas ressecadas e tratar doenças que provocam fissuras e lesões, como dermatites e micoses.

Evitar espremer ou manipular espinhas também é fundamental.

Qualquer pessoa pode desenvolver celulite infecciosa. Mas os dermatologistas alertam que há um risco maior para quem tem condições como diabetes mal controlada - especialmente pacientes com dificuldade de cicatrização -, imunidade reduzida, inchaço crônico ou alterações de circulação.