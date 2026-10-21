John Leguizamo vem ao Brasil para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

John Leguizamo, ator de A Odisseia, de Christopher Nolan, vem ao Brasil para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O artista será homenageado no evento.

A 50ª edição da Mostra, que começou no dia 15 e vai até o dia 29, tem programação que inclui masterclass com o ator e a entrega do Prêmio Leon Cakoff.

A vinda do astro, vencedor do Special Tony Award e do Primetime Emmy Award, ocorre na segunda-feira, 26, quando ele estará na masterclass e receberá a homenagem.

Sua carreira contempla atuações no cinema, televisão e teatro. Foi nos anos 1990 que Leguizamo ganhou destaque ao integrar os elencos de O Pagamento Final e Pecados de Guerra, de Brian De Palma, além de Moulin Rouge - Amor em Vermelho e Romeu + Julieta, de Baz Luhrmann.

O ator também é dublador. É dele a voz de Sid dos filmes de A Era do Gelo.