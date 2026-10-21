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Homem é empurrado por colega de trabalho e cai de 6 metros após discussão em SP

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante após empurrar um colega de trabalho, de 28, de uma altura de cerca de seis metros, na manhã desta terça-feira, 20, na Rua Almirante Brasil, na zona leste de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois discutiram por causa da movimentação de veículos no local. A vítima foi empurrada, atravessou uma parede de drywall e caiu de uma altura aproximada de seis metros.

As identidades do suspeito e da vítima não foram divulgadas. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital das Clínicas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave no 8º Distrito Policial (Brás).

Imagens divulgadas pelo Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, mostram a estrutura de drywall danificada após a vítima ser empurrada contra ela.

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