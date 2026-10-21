Causa da morte de Eva Marie Saint, de 'Sindicato de Ladrões', é revelada

A causa da morte da atriz Eva Marie Saint, conhecida por seus papéis em Sindicato de Ladrões (1954) e Intriga Internacional(1959), foi revelada. Segundo uma certidão de óbito obtida pela revista People, a artista morreu segundos após o início de uma parada cardiorrespiratória. A demência senil foi apontada como um fator contribuinte, assim como hipertensão, hipertireoidismo e embolia.

A atriz morreu em 6 de outubro, aos 102 anos, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na ocasião, um comunicado informou que ela estava "cercada pela família e por pessoas queridas".

Saint deixa dois filhos, Darrell e Laurette, quatro netos e dois bisnetos.

Carreira de Eva Marie Saint no cinema

Nascida em Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos, Eva Marie Saint construiu uma carreira de sete décadas em Hollywood. Antes de chegar ao cinema, trabalhou no teatro e na televisão.

Sua estreia em longas-metragens ocorreu em Sindicato de Ladrões (1954), dirigido por Elia Kazan, no qual contracenou com Marlon Brando. A atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Em 1959, ela voltou a ganhar destaque ao interpretar Eve Kendall em Intriga Internacional, suspense dirigido por Alfred Hitchcock e protagonizado por Cary Grant.

A filmografia da atriz também inclui Êxodo (1960), com Paul Newman, e Grand Prix (1966), ao lado de James Garner. Em 2006, interpretou Martha Kent, mãe adotiva do Superman, em Superman: O Retorno.

Trabalhos na televisão e últimos papéis

Além do cinema, Saint atuou em produções para a televisão ao longo da carreira. Em 1990, venceu um Emmy por sua participação na minissérie People Like Us.

Entre seus trabalhos posteriores estão o filme Winter's Tale (2014) e a dublagem da personagem Katara na série animada A Lenda de Korra, da Nickelodeon.

A atriz também recebeu duas estrelas na Calçada da Fama de Hollywood, em reconhecimento à sua contribuição para o cinema e a televisão.